Gelsenkirchen. Beim Staatsbesuch des belgischen Königspaares Philippe und Mathilde ist auch Schalke-Trainer Karel Geraerts in Berlin dabei.

Königsblau bei königlichem Besuch: Das belgische Königspaar Philippe und Mathilde befindet sich derzeit auf Staatsbesuch in Deutschland. Am Dienstag wurden sie von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit militärischen Ehren in Berlin empfangen. Das 67-jährige Staatsoberhaupt empfing das belgische Königspaar zum Staatsbankett zum Schloss Bellevue, es gab das traditionelle Ritual mit militärischer Ehrenformation.

Am Schloss wurden der 63-jährige Monarch und seine 50 Jahre alte Frau auch von Schülern einer Berliner Schule begrüßt. Anschließend trugen sich Philippe und Mathilde in das Gästebuch ein. Steinmeier wurde von seiner Frau Elke Büdenbender begleitet. Unter den Ehrengästen beim königlichen Besuch war auch ein Königsblauer: Karel Geraerts, Trainer des FC Schalke 04. Im schwarzen Samtfrack mit Fliege reichte er zunächst Steinmeier und dann dem Königspaar die Hand, an seiner Seite Ehefrau Julie Vanlerberghe.

Auch ein Ex-Schalker vor Ort

Der Belgier Geraerts wurde Anfang Oktober als neuer Schalke-Trainer vorgestellt und unterschrieb einen bis 2025 gültigen Vertrag. Der 41-Jährige hatte als Spieler 20 Spiele für die belgische Nationalmannschaft bestritten, in der vergangenen Saison hatte er Royal Union Saint-Gilloise als Trainer auf den dritten Platz der belgischen Liga geführt. Mit dem FC Brügge sowie mit Standard Lüttich wurde er mehrmals nationaler Pokalsieger.

Ein Ex-Schalker war ebenfalls unter den Ehrengästen: Belgiens Nationaltrainer Domenico Tedesco, zwischen 2017 und 2019 Trainer der Königsblauen. Während Karel Geraerts am Mittwoch wieder das Training auf Schalke leitet, werden sich Philippe und Mathilde am Mittwoch unter anderem mit Geschäftsführenden aus der Energiewirtschaft treffen. Ein Empfang bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) steht ebenfalls auf dem Programm. Mit Wegner werden sie außerdem ein Jugendhilfeprojekt in Kreuzberg besuchen.

Die dreitägige Deutschlandreise endet am Donnerstag in Dresden, wo unter anderem die Frauenkirche, die Gemäldegalerie Alte Meister und der historische Weihnachtsmarkt besucht werden. Es ist der erste offizielle Staatsbesuch des belgischen Königspaares in Deutschland.

