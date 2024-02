Taylor Swift auf Schalke: „Nie von Gelsenkirchen gehört“

Gelsenkirchen Taylor Swift gastiert mit ihrer Eras-Tour im Juli zu drei Konzerten auf Schalke. Ein US-Comedian macht sich vorab über Gelsenkirchen lustig.

Gelsnkörken? Noch nie von gehört? Da geht es Jimmy Kimmel nicht anders. Der Name der Ruhrgebiets-Stadt ist für Amerikaner sicher nicht leicht auszusprechen. Der berühmte Comedian und Talkshow-Moderator hat sich darüber nun ein wenig lustig gemacht. Der Grund: Taylor Swift, die Pop-Ikone kommt im Juli zu drei Konzerten im Rahmen ihrer Eras-Tour in die Veltins-Arena Auf Schalke.

Taylor Swift auf Schalke: „Was ist die Einwohnerzahl von Gelsenkirchen?“

„Tokio, Singapur – was ist die Einwohnerzahl von Gelsenkirchen, Deutschland?“, fragte Jimmy Kimmel nun im seiner ABC-Show „Jimmy Kimmel Live“. Schließlich ist Megastar Taylor Swift sonst eher in den Glitzermetropolen der Welt unterwegs – vom 17. bis 19. Juli macht sie die Swifties, wie ihre Fans genannt werden, im Ruhrgebiet glücklich. Aber Kimmel rätselte: „Sie ist dort an drei Abenden in einem Fußballstadion, in das mehr als 60.000 Menschen passen. Niemand hat jemals von Gelsenkirchen, Deutschland, gehört. Vielleicht existiert es gar nicht.“

Davon werden sich Taylor Swift und ihre Anhänger im Juli selbst überzeugen können, sofern sie nicht aus Übersee anreisen sollten. Insgesamt gibt die 34-Jährige sieben Konzerte in Deutschland, anschließend finden noch jeweils zwei in Hamburg und München statt. Aber Gelsenkirchen kann sich rühmen: Bei insgesamt 41 Konzerten in Europa zwischen Mai und August macht Swift nur in London (sechsmal) und Paris (viermal) häufiger Stop.

Die Anspielung auf Tokio liegt daran, dass Taylor Swift dort am Samstag noch ein Konzert gibt, ehe sie dann schleunigst im Provatjet nach Las Vegas reisen wird, um ihren Freund Travis Kelce, Tight End der Kansas City Chiefs, im Super Bowl gegen die San Francisco 49ers zu unterstützen.

Taylor Swift reist aus Tokio direkt zum Super Bowl

Übrigens: Dass Gelsenkirchen gar nicht so wenige Einwohner (2023: 265.000) hat und mitten im Herzen des größten Ballungsraums Europas liegt, könnte Jimmy Kimmel ja noch rechtzeitig ergoogeln. Sollte er nicht eine persönliche Verbindung zu Taylor Swift haben und diese nutzen wollen, um Eintritt für eines der drei Konzerte in Gelsenkirchen zu erlangen, muss er übrigens nicht anreisen: Die Tickets für die Auftritte in der Veltins-Arena Auf Schalke waren im letzten Sommer unter den Swifties binnen weniger Minuten ausverkauft.

