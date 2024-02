Verwirrung um Buschmanns Auszeit-Ankündigung

Berlin Frank Buschmann ist seit rund 30 Jahren im TV-Geschäft, seine Stimme und sein Gesicht sind vielen Sport-Fans bekannt. Jetzt kündigt er eine Pause an.

Der bekannte Sport-Kommentator Frank Buschmann hat eine Auszeit von seinem Job angekündigt.

„Ich nehme mir jetzt eine längere Auszeit und werde genug Zeit und genug tolle Menschen haben, die mir helfen, einen Weg zu finden, der Spaß macht. Denn das sollte immer das Wichtigste sein, sonst kannst Du diesen Job nicht gut machen! Und am Ende ist es nur ein Job!“, schrieb der 59-Jährige bei Instagram in einer langen Nachricht an seine Fans: „Es gibt sooo viele schöne Momente. Sollten wir alle nie vergessen. Passt auf Euch auf.“

Der Pay-TV-Sender Sky geht aber davon aus, dass der Journalist bald wieder für ihn arbeitet. „Wir freuen uns, dass Frank Buschmann weiterhin wie geplant für uns im Einsatz sein wird“, hieß es auf Anfrage. Buschmann selber war zunächst nicht zu erreichen.

Buschmann kommentiert bei Sky Bundesligaspiele und ist bei RTL als Moderator für Shows wie „Ninja Warrior“ und „Top Dog Germany“ im Einsatz.