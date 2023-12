Live! VfL Bochum startet mit Paciencia und Oermann

Bochum Kann der VfL Bochum im Heimspiel den Tabellennachbarn Union Berlin auf Distanz halten? Das Spiel im Live-Ticker.

Thomas Letsch überrascht wieder einmal mit seiner Aufstellung beim VfL Bochum - und nimmt einige Veränderungen gegenüber der Niederlage bei der TSG Hoffenheim vor. Insgesamt wechselt er auf vier Positionen. Was von vielen bereits erwartet wurde: Goncalo Paciencia fängt im Sturm an. Auch Christopher Antwi-Adjei beginnt gegen den 1. FC Union Berlin. Überraschend steht auch Tim Oermann in der Startelf. Er bildet das Innenverteidiger-Duo zusammen mit Keven Schlotterbeck.

Bernardo wird hingegen wieder auf die linke Seite rausrücken, dadurch sitzt Maximilian Wittek vorerst auf der Bank. So ergeht es auch Matus Bero. Das zentrale Mittelfeld bilden am Samstagnachmittag Anthony Losilla, Patrick Osterhage und Kevin Stöger. Durch die Aufstellung von Antwi-Adjei dürfte es gegen Union Berlin mehr über die Außenbahnen gehen.

Für beide Mannschaften geht es im direkten Duell um wichtige Zähler im Ringen um den Klassenerhalt. Der VfL Bochum hat als Tabellen-14. derzeit 13 Punkte auf dem Konto. Union liegt mit zehn Zählern eine Position dahinter, könnte aber im Falle eines Sieges am VfL vorbeiziehen.

Beide Mannschaften stellen die „Senioren“ der Liga. Bochum brachte mit einem Durchschnitt von 29,08 Jahren die ältesten Akteure an den Start, gefolgt von den Berlinern mit 28,06 Jahren.

Bochum gewann von sechs Heimspielen lediglich das letzte gegen den VfL Wolfsburg (3:1). Union konnte von sechs Auswärtspartien nur die erste beim Aufsteiger Darmstadt 98 (4:1) siegreich gestalten. Es folgten sechs Niederlagen in der Fremde in Serie. Das ist negativer Vereinsrekord.

VfL muss auf Standards von Union Berlin aufpassen

Bei bislang zwölf Pflichtspielen in Bochum gab es aus Union-Sicht sechs Niederlagen sowie jeweils drei Siege und Unentschieden. In der 1. Bundesliga stehen zwei Aufeinandertreffen zu Buche. 2022/23 gewann Bochum mit 2:1, 2021/22 triumphierte Union durch einen Treffer von Max Kruse mit 1:0.

Ein Erfolgsrezept für die Berliner können Standardsituationen sein. Sieben der jüngsten neun Union-Treffer in der Meisterschaft kamen nach ruhenden Bällen zustande.

