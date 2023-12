Live! VfL Bochum startet gegen Wolfsburg mit Matus Bero

Kehrt zurück in die Startelf: Matus Bero.

Bochum. Überraschung beim VfL Bochum: Matus Bero kehrt direkt in die Startelf zurück. Das Spiel gegen den VfL Wolfsburg im Live-Ticker.

Thomas Letsch sorgt vor dem Bundesliga-Spiel des VfL Bochum gegen den VfL Wolfsburg für eine Überraschung und beordert Matus Bero nach seiner Verletzung direkt wieder in die Startelf. Dafür muss Lukas Daschner nach einem schwächeren Spiel beim 1. FC Heidenheim wieder weichen.

VfL Bochum - VfL Wolfsburg: Das Spiel im Liveticker

Ansonsten vertraut Trainer Letsch seiner Mannschaft, die auch auf der Ostalb spielte. Manuel Riemann ist nach einer Erkältung unter der Woche wieder fit, die Verteidigung bilden Keven Schlotterbeck, Bernardo, Masovic und Cristian Gamboa.

Spannend wird zu sehen sein, wie sich das Mittelfeld gestalten wird. Denn mit Patrick Osterhage, Anthony Losilla, Bero und Kevin Stöger stehen nominell vier zentrale Mittelfeldspieler auf dem Platz. Den Angriff hingegen bilden Takuma Asano und Philipp Hofmann.

VfL Bochum wartet auf den ersten Heimsieg

Noch immer wartet der VfL Bochum in dieser Saison auf den ersten Heimsieg. Generell feierte die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch, der unter der Woche seinen Vertrag bis 2026 verlängerte, erst einen Saisonerfolg. Gegen den VfL Wolfsburg soll am Samstagnachmittag endlich auch an der Castroper Straße gejubelt werden.

Nach zuletzt vier Duellen gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt geht es nun gegen eine Mannschaft, die als Favorit ins Ruhrstadion kommen dürfte. Wenngleich der VfL Wolfsburg nicht immer gänzlich überzeugen konnte. Dennoch schnuppern die Niedersachsen an den Europapokal-Plätzen.

