Live! VfL Bochum in Frankfurt: Das Spiel im Ticker

Frankfurt Der VfL Bochum will mutig bei Eintracht Frankfurt auftreten. Trainer Thomas Letsch hat personell viele Optionen. Das Spiel im Live-Ticker.

Der VfL Bochum geht ohne neue Personalsorgen ins Spiel bei Eintracht Frankfurt. Für die Partie beim Tabellensechsten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) stehen alle Stammkräfte zur Verfügung. Trainer Thomas Letsch hofft auf ein zuletzt seltenes Erfolgserlebnis in einem Auswärtsspiel: „Unsere Mannschaft hat Mut. Aber klar, es wird nicht einfach. Frankfurt spielt gut hinten raus, hat viel Ballbesitz. Da ist viel Qualität vorhanden, auch durch die Neuzugänge und die Rückkehrer vom Afrika-Cup.“

Die Bochumer, die zuletzt drei Auswärtsspiele in Serie verloren, belegen aktuell Rang 14 mit sechs Punkten Abstand zum Relegationsrang. Mut macht dem Revierklub die Bilanz gegen die Eintracht. 25 Bundesliga-Siege gab es gegen keinen anderen Verein. Für die Bochumer kommt es heute zu einem Wiedersehen mit Dino Toppmöller. Der aktuelle Eintracht-Trainer kam als VfL-Profi in der Saison 2001/02 zwölf Mal zum Einsatz und stieg mit dem Verein in die Bundesliga auf. Vater Klaus Toppmöller trainierte die Bochumer von November 1994 bis Mitte 1999.

Der am Dienstag vom Asien-Cup zurückgekehrte japanische Nationalspieler Takuma Asano kann auf einen Platz in der VfL-Startelf hoffen. „Er macht mental einen guten Eindruck und ist körperlich topfit. Es spricht für ihn und seine Einstellung, dass er nach dem Ausscheiden beim Asien Cup direkt wieder bei uns eingestiegen ist“, lobte Letsch.

