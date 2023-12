Die Stürmerfrage ist nach der 3:1-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim präsenter denn je. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Pause für Philipp Hofmann? Erneut blieb der Stürmer ohne Tor und wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Dann trifft der für Hofmann eingewechselte Gonçalo Paciência kurz vor dem Abpfiff. Wir diskutieren unter anderem über die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Hofmann-Einsatzes in der Startelf in der neuen Folge des VfL-Talks und blicken auf das kommende Heimspiel gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky). © FUNKE Foto & Video

Bochum. Der VfL Bochum empfängt am Samstag Union Berlin. Trainer Thomas Letsch blickt auf das Spiel und die kommenden Wochen.

Für den VfL Bochum steht ein Duell mit dem direkten Tabellennachbarn Union Berlin an. Am Samstag, dem 16. Dezember (15.30 Uhr, Sky), trifft der VfL als 14. der Bundesligatabelle auf die Berliner, die mit drei Punkten Unterschied hinter den Bochumern stehen. Es ist das vorletzte Spiel - in der Englischen Woche geht es noch nach Leverkusen, bevor die kurze Winterpause und die Transferperiode anstehen.

Ein Thema, zu dem sich VfL-Cheftrainer Thomas Letsch äußerte, sind die möglichen Transferkandidaten. Tim Oermann wurde in der vergangenen Spielzeit an den Wolfsberger AC in Österreich ausgeliehen, in diesem Jahr ist er wieder im Kader des VfL, weil sich im Sommer kein neuer Klub für eine Leihe fand. „Es war klar, wir haben relativ viele Innenverteidiger. Die Wahrscheinlichkeit, dass Tim viel Einsatzzeit haben wird, war nicht gegeben. Deswegen haben wir über eine Leihe nachgedacht“, sagt VfL-Cheftrainer Thomas Letsch. Das habe sich inzwischen jedoch geändert, durch Ausfälle in der Verteidigung. „Deswegen ist Tim aktuell ein wichtiger Spieler für uns, auf den wir nicht verzichten können.“ Wie sich das in der Wintertransferpause entwickelt, werde man sehen.

Über Moritz Römling sagte er, der der 22-Jährige trainiere gut, es mangele aber an Einsatzzeiten. Jordi Osei-Tutu dagegen sei hinten dran - auch er gilt als Wechselkandidat im Winter. Hier lesen Sie alle Aussagen aus der Pressekonferenz - der Liveticker zum Nachlesen:

VfL Bochum vor Union Berlin: Die Pressekonferenz im Liveticker

13.26 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet.

13.22 Uhr: Letsch vermisst bei Verteidiger Jordi Osei-Tutu die Konstanz in den Leistungen. „Wir haben andere Spieler im Kader, die aus meiner Sicht die Nase vorne haben. Jordi ist hinten dran.“

13.20 Uhr: Letsch über Abwehrspieler Tim Oermann und die personelle Lage: „Die Situation hat sich gravierend verändert. Tim ist ein wichtiger Spieler für uns, auf den wir nicht verzichten wollen. Er hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht.“ Im Sommer wollte der VfL den 20-Jährigen noch verleihen.

13.16 Uhr: Letsch über den Gegner der kommenden Woche: „Bayer Leverkusen ist im absoluten Flow, in einer Top-Form. Aber wir werden in jedes Spiel so reingehen, dass wir es gewinnen wollen.“

Union Berlin hat zuletzt gegen Real Madrid gespielt: „Das sagt doch viel“

13.14 Uhr: Letsch über den Gegner am Samstag: „Ich habe Union Berlin zuletzt in der Champions League gegen Real Madrid gesehen. Alleine das sagt doch viel. Die Qualität bei Union ist hoch. Wir sind aktuell vor ihnen in der Tabelle, und das wollen wir auch nach dem kommenden Spieltag sein. Der Ansatz bei Union unter dem neuen Coach ist etwas anders. Die Automatismen und die Art und Weise des Spielstils sind aber noch drin. Schwer, da etwas Genaues für morgen vorauszusagen. Wir haben unser Team auf verschiedene Dinge vorbereitet.“

13.11 Uhr: Letsch zur Standard-Stärke des VfL: „Standards sind immer wichtig. Umso schöner, dass wir da gut unterwegs sind.“

13.10 Uhr: „Es ist wichtig, dass wir die Dinge, die wir gegen Wolfsburg gut gemacht haben, wieder auf den Platz bringen“, fordert der VfL-Trainer.

13.07 Uhr: „Goncalo Paciencia hat zwei Traumtore geschossen“, lobt Letsch. Der Stürmer habe im Hoffenheim-Spiel „weitaus spritziger und agiler gewirkt als in den Wochen zuvor. Die Kurve geht bei ihm steil nach oben. Jedes Tor gibt Selbstvertrauen.“

13.06 Uhr: „Wenn eine Abwehrkette eingespielt ist, ist vieles leichter“, sagt Letsch. „Wir hatten gegen Hoffenheim das Problem, dass wir sehr über außen gefordert wurden. Daraus haben wir gelernt. Ich hoffe, dass wir es jetzt besser machen werden.“





13.02 Uhr: Letsch zur Stürmerfrage: „Wir machen uns viele Gedanken. Wir überlegen, wie wir es hinbekommen, dass unsere Stürmer öfter treffen.“

13.01 Uhr: „Mo Tolba trainiert mittlerweile mit der Mannschaft, das ist sehr erfreulich nach seiner Kreuzbandverletzung“, sagt Letsch.

13.01 Uhr: Thomas Letsch sitzt auf dem Podium, die Pressekonferenz beginnt.

Am Donnerstag haben sie beim VfL Bochum die Verlängerung mit Hauptsponsor Vonovia gefeiert, nun geht es wieder ums Sportliche: Bundesliga-Alltag, am Samstag geht es ab 15.30 Uhr gegen Union Berlin im heimischen Ruhstadion wieder um Punkte. Um äußerst wichtige, denn beide Mannschaften ringen im direkten Duell um wichtige Zähler für den Klassenerhalt. Bochum hat als Tabellen-14. derzeit 13 Punkte auf dem Konto. Union liegt mit zehn Zählern eine Position dahinter, könnte aber im Falle eines Sieges am VfL vorbeiziehen.

Wie sieht es personell aus, wie ist die Stimmung beim VfL Bochum? Trainer Thomas Letsch tritt ab 13 Uhr vor die Presse. Hier lesen Sie alles Wichtige.

