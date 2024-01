VfL Bochum: Das sagt Letsch zum Testspiel-Sieg gegen Arnheim

Bochum Der VfL Bochum hat auch sein zweites Testspiel gewonnen. Gegen Arnheim gab es einen Sieg. Trainer Letsch war zufrieden.

Mit dem Selbstvertrauen aus zwei Siegen in zwei Testspielen startet der VfL Bochum in die zweite Saisonhälfte der Bundesliga. Dem 2:1 im ersten Testspiel am Samstag gegen den FC Groningen, den Sechsten der niederländischen zweiten Liga, folgte am Sonntag vor 3500 Zuschauern im Vonovia Ruhrstadion ein 2:0 (1:0) gegen Vitesse Arnheim, den aktuell Letzten der ersten niederländischen Liga.

VfL Bochum spielt möglicher Startelf des Spiels gegen Werder Bremen

Entsprechend zufrieden war Trainer Thomas Letsch. „Man hat in beiden Spielen gemerkt, dass es besser wird, wenn die Spieler in den Rhythmus kommen. Es war wichtig zu gewinnen, heute auch zu Null. Wir haben beide Testspiele gewonnen. Das gibt uns ein gutes Gefühl für die Woche vor dem Spiel gegen Werder Bremen.“ Am kommenden Sonntag erwartet Bochum zum Ende der Vorrunde Bremen im Vonovia Ruhrstadion (15.30 Uhr/DAZN).

Wie sich bereits beim ersten Test des Wochenendes am Samstag gegen den niederländischen Zweitligisten FC Groningen andeutete, ließ Letsch gegen Arnheim nicht nur eine, sondern die mögliche Startelf für den Start in die zweite Saisonhälfte gegen Werder Bremen auflaufen.

Fast alle Akteure ließ er wie geplant durchspielen. Nur Bernardo und Matus Bero spielten nicht durch. Für sie kamen im Verlauf des zweiten Abschnitts Maxi Wittek und U19-Spieler Lennart Koerdt. „Ich wollte Maxi Wittek gegen seinen Ex-Verein auf dem Platz haben“, sagte Letsch dazu. „Und Lennart Koerdt wollte ich an seinem 19. Geburtstag auch noch ein Zuckerl geben.“

VfL Bochum: Nur eine Stelle im Team scheint noch nicht klar besetzt

Die Viererkette vor Manuel Riemann bildeten Cristian Gamboa und Bernardo als Außen- sowie Erhan Masovic und Keven Schlotterbeck als Innenverteidiger. Im Mittelfeld starteten gegen Arnheim Anthony Losilla, Kevin Stöger und Patrick Osterhage. Auch sie und werden wohl gegen Bremen am nächsten Sonntag starten.

Die einzige Stelle, die möglicherweise gegen Bremen personell anders besetzt werden könnte, ist die des Mittelstürmers. Da der zuletzt gesetzte Goncalo Paciencia mit muskulären Problemen fehlte, bekam Philipp Hofmann die Chance, sich zu zeigen und für sich zu werben. Neben ihm im Angriff spielten gegen Arnheim Christopher Antwi-Adjei und Matus Bero. Die beiden werden ebenso mit großer Wahrscheinlichkeit gegen Bremen starten.

Bernardo (r.) machte gegen Arnheim ein gutes Spiel. Er bleibt beim VfL Bochum gesetzt. Foto: Udo Kreikenbohm / FUNKE Foto Services

Auf der Bank saßen wie von Letsch angekündigt nur wenige Spieler. Als zweiter Torwart war Hugo Rölleke dabei, dazu die Feldspieler Mo Tolba, Moritz Broschinski, Maxi Wittek, Noah Loosli sowie Lennart Koerdt.

Den besseren Start ins Spiel erwischte Bochum. Sechs Minuten waren gespielt, als Stöger nach einer Ecke mit einer Hereingabe Schlotterbeck fand und der zum 1:0 einköpfte. Auch danach war Bochum das bestimmende Team, ohne zu vielen Torchancen zu kommen. Hofmann immerhin kam zu zwei Abschlüssen, war gewohnt viel unterwegs und deutlich besser ins Spiel eingebunden, als er zuletzt gewesen war. Die beste Bochumer Chance im ersten Abschnitt aber hatte Losilla mit einem Distanzschuss.

VfL Bochum gestattet Arnheim nur wenige Chancen

Arnheim bot sich spät im ersten Abschnitt mit der ersten Chance gleich die Chance zum Ausgleich. Kacper Koslowski lief alleine auf Riemann zu, kam aber nicht an ihm vorbei. Mit Beginn des zweiten Abschnitts kam Arnheim besser ins Spiel, schneller zu Chancen. Riemann war mehr gefordert und auch Bernardo, im ersten Abschnitt wie gewohnt Sieger in jedem Zweikampf, musste mehr investieren.

Bochum war in den Kontermodus gezwungen. Der hätte nach einer Stunde Spielzeit fast das 2:0 gebracht. Nach einem Stöger-Schuss bot sich Hofmann eine Doppelchance, zweimal scheiterte er knapp. Ähnlich knapp war es, als Bero nach einem schnellen Abschlag von Riemann im Strafraum zum Abschluss kam.

Matus Bero wurde gegen Arnheim ausgewechselt. Gegen Werder Bremen wird er aber voraussichtlich in der Startelf des VfL Bochum stehen. Foto: Udo Kreikenbohm / FUNKE Foto Services

Schlotterbeck war es dann, der mit dem 2:0 nach 79 Minuten den Deckel drauf machte. Stöger bediente Antwi-Adjei, der flankte auf den Innenverteidiger, der erneut mit dem Kopf traf.

VfL Bochum: Riemann – Gamboa, Masovic, Schlotterbeck, Bernardo (67. Wittek) – Losilla, Stöger, Osterhage – Bero (84. Koerdt), Hofmann, Antwi-Adjei

Tore: 1:0 Schlotterbeck (6.), 2:0 Schlotterbeck (79.)

