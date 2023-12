VfL Bochum testet vor Rückrunden-Start gegen Groningen

Bochum Der VfL Bochum verbringt die kurze Rückrundenvorbereitung in der Heimat. Ein Testspiel wird es dennoch geben - gegen den FC Groningen.

Die Winterpause ist für die Bundesligisten sehr gut - das gilt auch für den VfL Bochum. Der Tabellen-14. reist daher auch nicht in ein Trainingslager in den Süden, zu groß wären die logistischen Strapazen für ein paar Einheiten in der Sonne. Stattdessen bereitet sich die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch an der Castroper Straße auf die Rückrunde vor. Genau genommen: die Rückrunde plus ein Spiel. Denn das Jahr endete schon nach 16 Spielen.

Damit in dieser kurzen Vorbereitung aber auch Akzente gesetzt werden, wird der VfL Bochum auch zwei Testspiele austragen. Das erste Spiel wurde nun terminiert. Zum Start ins Kalenderjahr 2024 empfängt der VfL den niederländischen Zweitligisten FC Groningen. Die Partie wird am Samstag, 6. Januar um 14 Uhr auf dem Leichtathletikplatz ausgetragen. Allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie der Verein mitteilte.

VfL Bochum: Pflichtspielauftakt gegen Werder Bremen

Damit die VfL-Fans aber nicht noch eine weitere Woche bis zum Pflichtspielauftakt gegen Werder Bremen (14. Januar) warten müssen, überträgt der VfL Bochum die Partie im Stream live.

Der FC Groningen ist bei noch einem ausstehenden Spiel in der zweiten niederländischen Liga derzeit Tabellen-Neunter.

