VfL Bochum U19: Bozickovic bringt in neuer Rolle Stabilität

Für Julian Yao Mawuli Etse (r.) und die U19 des VfL Bochum stehen am Wochenende die beiden letzten Testspiele vor dem Start in die zweite Saisonhälfte in der Bundesliga an.

Bochum Die erste Saisonhälfte lief schlecht für die U19 des VfL Bochum. Tests sollen Team in Form für den Re-Start bringen.

Der Start in die zweite Saisonhälfte in der U19-Bundesliga West könnte für das Team des VfL Bochum schwerer kaum sein. Am ersten Februarwochenende geht es zum Tabellenzweiten Bayer Leverkusen. Da wird sich zeigen, was die Vorbereitung der Bochumer wert war. Mehrere Testspiele hat das Team von Trainer Heiko Butscher bereits absolviert, zuletzt gab es ein 1:1 gegen den senioren-Oberligisten TuS Ennepetal. Zwei weitere Testspiele folgen noch.

Dafür macht sich das Team am Freitag auf den Weg Richtung Norddeutschland. Dort geht es Samstag in Hamburg gegen die U19 des dänischen Clubs Sönderjyske Fodbold und am Sonntag in Norderstedt gegen den Eimsbütteler TV. „Angedacht war“, sagte Butscher, „dass wir gegen die Dänen und den Hamburger SV spielen. Die aber bestreiten an diesem Wochenende ihr Nachholspiel gegen den FC St. Pauli.“

Test gegen den Club, bei dem Tommy Bechmann spielte

Bei Sönderjyske Fodbold gibt es eine Verbindung zum VfL Bochum und Heiko Butscher. Tommy Bechmann ließ dort ab 2011 bis 2017 seine Karriere ausklingen. Zwischen 2004 und 2008 spielte er beim VfL Bochum, spielte dort unter anderem mit Butscher zusammen.

Das Wochenende soll dazu beitragen, dass das VfL-Team noch einmal enger zusammenrückt. „Ich möchte auch sehen“, sagte Butscher, „dass sich die Spieler aufdrängen, die derzeit etwas hinten dran sind. Sie können sich empfehlen.“

Bei beiden Spielen setzt Butscher zudem auf „defensive Stabilität. Wir haben unser Spiel umgestellt, spielen jetzt mit zwei Sechsern, also defensiven Mittelfeldspielern“. Niko Bozickovic hat Butscher deshalb eine andere Aufgabe gegeben, eine andere Position zugeteilt. Bozickovic, Kapitän des Teams, spielte bisher als Innenverteidiger, durfte auf dieser Position in der Vorbereitung bei den Profis mittrainieren und kam auch in Testspielen bei den Profis zum Einsatz.

Butscher sieht guten Test gegen den TuS Ennepetal

„Er macht das gut“, sagte Butscher. „Er setzt die Vorgaben gut um. Wichtig ist, dass Jonny Nana nun auf der Position einen Partner hat.“ Dass das mit den beiden gut funktioniert, zeigte auch das Testspiel am Wochenende gegen den Achten der Senioren-Oberliga TuS Ennepetal.

„Bis zur 65. Minute war das ähnlich gut wie im Test gegen Rhynern“, sagte Butscher. „Organisation uns Struktur haben gestimmt. Wir hatten etliche Torchancen, haben sie aber, und das war das Manko, nicht ausreichend genutzt. Dadurch haben wir das Spiel offengelassen.“

So kam Ennepetal nach 71 Minuten zum Ausgleich. „Das war kurz nachdem wir komplett durchgewechselt hatten“, sagte Butscher. „Da mussten wir uns neu sortieren. Bis dahin aber war die Leistung meines Teams absolut in Ordnung. Wir haben stabil gestanden. Das Gegentor macht das Ergebnis blöd, weil das Spiel bis dahin gut war.“

Adam Tolba hatte Bochum zudem nach 35. Minuten in Führung geschossen. Auch deshalb hatte Butscher ein Lob für ihn. „Er ist jetzt wieder in einer richtig guten körperlichen Verfassung.“

