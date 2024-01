VfL Bochum verlängert erneut mit Kapitän Anthony Losilla

Bochum Der VfL Bochum hat den Vertrag mit Kapitän Anthony Losilla um ein weiteres Jahr verlängert. Er kann VfL-Rekordspieler Lameck einholen.

Die Medienabteilung des VfL Bochum hatte zuletzt eine nette Idee. Sie hatte Anthony Losilla im Interview und hatte einen Neujahrs- beziehungsweise Geburtstagswunsch an den Kapitän. Am 10. März wird Losilla 38 Jahre alt, der VfL spielt dann gegen den SC Freiburg. Wenn der VfL bis dahin alle Spiele gewinnen würde, gewonnen hätte, muss es nach dem 1:1 gegen Werder Bremen heißen, hätte er mit einem Sieg gegen Freiburg 40 Punkte erreicht.

Natürlich war und wäre Losilla damit einverstanden. Er räumte im Interview dann aber ein, dass 38 Punkte auch in Ordnung seien. Die sind weiter möglich. Klar ist indes nun auch, dass Losilla auch mit 39 Jahren für Bochum spielen wird. Wie erwartet hat der Bundesligist den Vertrag mit ihm um ein weiteres Jahr verlängert.

Geschäftsführer Fabian hat mit Losilla noch zusammengespielt

„Totos Leistung ist Jahr für Jahr außergewöhnlich und kann nicht hoch genug gewürdigt werden“, wird Geschäftsführer Sport Patrick Fabian in der Pressemitteilung zur Vertragsverlängerung zitiert. „Wir sind stolz, solch eine Persönlichkeit in unseren Reihen zu wissen.“ Fabian hat selbst noch mit Losilla zusammengespielt und ist „immer noch tief beeindruckt von der Professionalität, die er vorlebt, ob im Training oder im Spiel“.

Marc Lettau, Sportdirektor des VfL Bochum, beurteilt das genauso. „Jedes Jahr stellt sich Toto Losilla dem Konkurrenzkampf, jedes Jahr führt kein Weg an ihm vorbei. Das ist umso bemerkenswerter, da er in einer der besten Ligen der Welt auf einer lauf- und zweikampfintensiven Position immer wieder auf Top-Niveau performt und zudem die Mannschaft als Kapitän anführt.“

Losilla schickt einen Glückwunsch an Hasebe

Losilla selber kommentiert die neuerliche Vertragsverlängerung so: „Ich habe immer gesagt, dass ich so lange spielen möchte, wie es mein Körper zulässt. Im Sommer bin ich zehn Jahre in Bochum und ich freue mich sehr darauf, dass ich als Spieler in ein elftes Jahr gehen kann. Mittlerweile bin ich der zweitälteste Feldspieler der Bundesliga – ich hätte nicht gedacht, dass ich eines Tages so eine Marke erreichen würde. Nun aber werde ich alles dafür tun, dass wir auch im kommenden Jahr als Erstligist spielen werden. Vielleicht bin ich dann sogar der älteste aktuelle Bundesligaspieler.“

Dem Vernehmen nach gibt es bei diesem neuen Vertrag allerdings keine beidseitige Option auf noch ein weiteres Jahr. Wobei natürlich dennoch auch dann eine weitere Verlängerung nicht ausgeschlossen wäre. Dass Losillas Vertrag jetzt verlängert werden würde, hatte sich bereits angedeutet, beziehungsweise war klar. Das bisherige Arbeitspapier beinhaltete besagte beidseitige Option. Da musste nur einer der Vertragspartner signalisieren, dass er den Vertrag gerne verlängern würde.

Losilla spielt seit der 2014/2015 für den VfL Bochum

Losilla hatte bereits zum Start in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte die Frage gestellt, warum er aufhören solle. Die Verantwortlichen beim VfL Bochum stellten sich offenbar die gleiche Frage.

Losilla ist seit 2014 beim VfL Bochum und ist damit schon lange der dienstälteste Profi im Kader von Trainer Thomas Letsch. Losillas letzte Vertragsverlängerung war am 18. Januar 2023.Ein Jahr später folgt nun die nächste. Noch ist nicht abzusehen, ob das dann die letzte wäre. Losilla ist fit, spielt jedes Spiel und ist einer der Vorzeigeprofis des Bundesligisten. Dass er über seine Profi-Laufbahn hinaus beim VfL Bochum bleibt, ist zudem bereits beschlossen. Er soll als Trainer im Talentwerk einsteigen.

Seit 2014 ist der Franzose beim VfL Bochum, seit der Saison 2019/2020 ist er Kapitän. Er wechselte von Dynamo Dresden nach Bochum. Er konnte langsam in die Kapitänsrolle reinwachsen. In der Saison 2016/2017 führte er das Team in vier Spielen als Stellvertreter auf das Spielfeld, Felix Bastians war da der Kapitän. Eine Saison später, Bastians war weiter Kapitän, vertrat ihn Losilla in neun Spielen. Auf 15 Spiele als Kapitän kam er in der Spielzeit 2018/2019, er vertrat da jeweils Stefano Celozzi. Ab der Saison 2019/2020 war er dann, Robin Dutt war Trainer, erster Kapitän. Als Thomas Reis im Saisonverlauf übernahm, blieb er es. Er ist es bis heute.

Losilla kann Lameck als ältester aktiver Spieler beim VfL Bochum ablösen

Am 10. März 2024 wird er 38 Jahre alt. Weiterhin aber ist er nicht der älteste aktive Feldpieler der Bundesliga. Das ist immer noch der Japaner Makoto Hasebe von Eintracht Frankfurt. Er absolvierte sein bisher letztes Spiel für die Frankfurter beim 5:1-Sieg gegen Bayern München am 9. Dezember 2023. Da war er bereits 39 Jahre alt, am Donnerstag wurde er 40 Jahre alt. Losilla schickte über den VfL-Kanal einen Glückwunsch. Hasebes Vertrag läuft zum Saisonende aus. In der nächsten Saison könnte Losilla dann seine Rolle als ältester Feldspieler der Bundesliga übernehmen.

Unabhängig davon kann der dennoch Historisches schaffen, er kann Michael „Ata“ Lameck einholen. Dessen 518 Spiele für den VfL Bochum in der Bundesliga wird er nicht mehr erreichen. Um das zu schaffen, müsste Losilla in weiteren zwölf Spielzeiten jedes Spiel machen. Er steht derzeit bei 80 Bundesligaspielen für Bochum. Erreichen aber kann er Lamecks Altersmarke. Im Alter von 38 Jahren, sieben Monaten und einem Tag machte Lameck am 16. April 1988 beim 5:1 gegen den VfB Stuttgart sein letztes Spiel für den VfL Bochum. Losilla war da gerade zwei Jahre alt.

