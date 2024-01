VfL Bochum: Warum Paciencia spielen muss und nicht Hofmann

Mit zwei Testspielen hat der VfL Bochum die kurze Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte abgeschlossen. Bei den Siegen gegen die Teams aus den Niederlanden, Groningen und Arnheim, gab es jeweils Licht und Schatten. Einige Akteure konnten sich empfehlen, andere enttäuschten. In der neuen Folge des VfL-Talks diskutieren wir außerdem darüber, ob der VfL Bochum in dieser Transferperiode noch etwas machen sollte und auf welcher Position das dann vielleicht nötig wäre.

Essen Der VfL Bochum startet am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen in die Bundesliga-Restrunde. Auf wen wird Trainer Thomas Letsch setzen?

VfL Bochum: Potenzial der Transferperiode

In der neuen Folge des VfL-Talks „anne Castroper“ diskutieren unsere Experten Markus Rensinghoff und Günther Pohl mit Moderatorin Annalena Fedtke außerdem darüber, ob der VfL Bochum in dieser Transferperiode noch etwas machen sollte und auf welcher Position das dann vielleicht nötig wäre.

In unserem VfL-Talk sprechen (v.l.) Günther Pohl, Markus Rensinghoff und Annalena Fedtke über das anstehende Bundesligaspiel gegen Werder Bremen. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Zudem geht es auch um die Frage, wer gegen Bremen von Beginn an stürmen soll. Philipp Hofmann, in dieser Saison noch ohne Tor, hinterließ in Abwesenheit des angeschlagenen Concalo Paciencia am Sonntag einen guten Eindruck. Ob er nun beginnen sollte? Klares Nein, meint unser Reporter Markus Rensinghoff, der sich im Talk klar auf Paciencia festlegt. Schauen Sie selbst rein!

