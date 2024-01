VfL Bochums Lameck: Beckenbauer war „ein Riesenjunge“

Bochum Die Fußballwelt trauert um Franz Beckenbauer. VfL Bochums Legende Michael Lameck schätzte ihn: „Er war ein Vorbild.“

Er war, sagt Michael Lameck sofort, „ein Riesenjunge“.

Die Fußballwelt trauert um Franz Beckenbauer, der im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Die Fußballwelt trauert um Franz Beckenbauer, der im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Franz Beckenbauer 1945-2024 Foto: Pressefoto ULMER/Markus Ulmer / FUNKE Sport

Die Fußballwelt trauert um Franz Beckenbauer, der im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Franz Beckenbauer 1974 als Mannschaftskapitän bei der Weltmeisterschaft in Deutschland. Foto: firo Sportphoto/Aldo Liverani / firo Sportphoto

Die Fußballwelt trauert um Franz Beckenbauer, der im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Endspiel 1974 im Münchner Olympiastadion. Deutschland besiegt Holland mit 2:1. Foto: SVEN SIMON / picture alliance / SvenSimon

Die Fußballwelt trauert um Franz Beckenbauer, der im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Der glückliche Kapitän Franz Beckenbauer (m) hebt an der Seite von Torhüter Sepp Maier (r) und dem englischen FIFA-Präsidenten Stanley Rous (l) am 07. Juli 1974 nach dem Endspiel der Fußball-WM den eroberten WM-Pokal in die Höhe. Foto: Hartmut Reeh / picture alliance / dpa

Die Fußballwelt trauert um Franz Beckenbauer, der im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Weltfußballer Pele und Beckenbauer im Trikot von Cosmos New York in den USA 1977. Foto: imago sportfotodienst via www.imago-images.de / imago images/WEREK

Die Fußballwelt trauert um Franz Beckenbauer, der im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Comeback in der Nationalmannschaft: 1984 bringt Beckenbauer als Teamchef die Mannschaft ins WM-Finale 1986, wo Deutschland Argentinien im Finale mit 2:3 unterliegt. Foto: Bongarts / Getty Images

Die Fußballwelt trauert um Franz Beckenbauer, der im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Es folgt die EM 1988 in Deutschland. Die Niederlande nehmen den Pokal mit ins Nachbarland. Foto: Bongarts / Bongarts/Getty Images

Die Fußballwelt trauert um Franz Beckenbauer, der im Alter von 78 Jahren verstorben ist. 1990 ist Franz Beckenbauer als Trainer der Nationalmannschaft in Italien. Foto: Bongarts / Getty Images

Die Fußballwelt trauert um Franz Beckenbauer, der im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Kaiser und Kanzler beim Finale der WM 1990: Helmut Kohl und Franz Beckenbauer im Stadio Olimpico. Deutschland besiegt Argentinien mit 1: 0 in Rom. Foto: imago sportfotodienst / imago/Laci Perenyi

Die Fußballwelt trauert um Franz Beckenbauer, der im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Im Flugzeug beim Rückflug von Rom nach Frankfurt präsentieren der damalige DFB-Teamchef Franz Beckenbauer (l), Kapitän und Mittelfeldspieler Lothar Matthäus (M) und Abwehrspieler Andreas Brehme den Pokal. Foto: Wolfgang Eilmes / dpa

Die Fußballwelt trauert um Franz Beckenbauer, der im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Landung der Weltmeister in Frankfurt am Main. Foto: Bongarts / Bongarts/Getty Images

Die Fußballwelt trauert um Franz Beckenbauer, der im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Musikalisches Zwischenspiel: Spieler der deutschen Nationalmannschaft anlässlich einer Plattenaufnahme zur Aufnahme des WM Songs 1990 a. V.l: Udo Jürgens, Franz Beckenbauer und Lothar Matthäus. Foto: imago sportfotodienst

Die Fußballwelt trauert um Franz Beckenbauer, der im Alter von 78 Jahren verstorben ist. 1994 in Dallas. Franz Beckenbauer mit Cowboyhut mit Ehefrau Sybille auf der South Form Ranch. Foto: firo Sportphoto/Jürgen Fromme / firo Sportphoto

Die Fußballwelt trauert um Franz Beckenbauer, der im Alter von 78 Jahren verstorben ist. 2006, Österreich, Oberndorf: Fußball-Idol Franz Beckenbauer und seine Frau Heidi strahlen nach ihrer Trauung. Foto: - / DPA Images

Die Fußballwelt trauert um Franz Beckenbauer, der im Alter von 78 Jahren verstorben ist. 2009: Franz Beckenbauer verabschiedet sich in der Allianz-Arena von seinem Amt als Präsident beim FC Bayern, 2010 zieht er sich auch aus dem Exekutivkomitee des Fußball-Weltverbands Fifa zurück. Foto: Christof Stache / picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Die Fußballwelt trauert um Franz Beckenbauer, der im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Auftritte wie dieser als Ehrenpräsident von München vor den Meistermannschaften 2016 werden immer seltener. Foto: Andreas Gebert / picture alliance/dpa

Die Fußballwelt trauert um Franz Beckenbauer, der im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Am 7. Januar 2024 stirbt Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren. Foto: Tobias Hase / picture alliance / dpa

Auch Ata Lameck, der Rekordspieler des VfL Bochum, der sich in den 70er-Jahren unvergessene Bundesliga-Duelle mit dem „Kaiser“ und seinen großen Bayern lieferte, zeigte sich bestürzt über die Nachricht vom Tod Beckenbauers.

Lameck: Beckenbauer war ein „netter, aufrichtiger Mensch“

Lameck schätzte die Lichtgestalt des deutschen Fußballs: als Spieler und als Mensch, das ist ihm, dem bodenständigen Bochumer, besonders wichtig. „Franz war immer ein netter, ehrlicher, aufrichtiger Mensch“, sagte Lameck auf Anfrage dieser Redaktion. Einer, der „immer stehen geblieben ist, wenn Fans ein Autogramm haben wollten“. Auch deshalb, meint Bochums Vereinsikone, sei Beckenbauer so populär, so beliebt gewesen.

Michael Ata Lameck hat mit dem VfL Bochum in den 70er Jahren „immer gerne“ gegen die Bayern um Franz Beckenbauer gespielt, sagt Bochums Vereinslegende. Foto: dpa Picture-Alliance / Werek / picture-alliance/ dpa

Seine Leistungen als Spieler, Teamchef, Trainer, Funktionär sind ohnehin unbestritten, auch wenn die Ermittlungen im Zuge der WM-Vergabe an Deutschland 2006 einen Schatten warfen. „Er wurde nicht verurteilt, mehr kann ich dazu nicht sagen. Er war ein sehr sympathischer, anständiger Mensch, der unheimlich viel bewegt, viel Gutes getan hat auch im sozialen Bereich“, sagt Lameck. Und: „Was wären die Bayern heute ohne ihren Franz?“

Lameck über Beckenbauer: Am Ball war er genial

Lameck hat mit dem VfL Bochum oft gegen Beckenbauer, gegen die Bayern gespielt. Der VfL malochte sich zum Mythos der Unabsteigbaren. Die Bayern holten Titel, stiegen zur Weltmacht auf. „Franz hat alles gewonnen, was man gewinnen kann. Als Fußballer war er sensationell. Wenn er seine Läufe machte, klebte ihm der Ball am Fuß. Er ist immer vorangegangen, war ein Vorbild auf dem Platz, hatte eine große Ausstrahlung. Und am Ball war er einfach gigantisch“, schwärmt Lameck, der Defensivstratege, der mit so viel Leidenschaft dazwischen gehen konnte, wenn andere die Bälle streicheln wollten.

Auch wenn der Star-Libero zum unwiderstehlichen Solo der Leichtigkeit ansetzte? „Ganz ehrlich: Ich weiß es nicht. Wir waren ja beide eher defensiv. Meine Gegenspieler bei den Bayern waren eher Karl-Heinz Rummenigge oder Uli Hoeneß.“ Man darf unterstellen: Das eine oder andere Mal wird Lameck auch dem Kaiser schon gezeigt haben, wer Herr im Ruhrstadion ist.

Jahrhundertspiel, Siege gegen Beckenbauers Bayern und keine Klatschen

Wie 1976, nicht nur für Lameck ein Jahrhundertspiel, als der VfL den FCB gut 50 Minuten lang düpierte, nach einer 4:0-Führung aber doch noch 5:6 verlor. „Wir haben uns immer gefreut, gegen die Stars vom FC Bayern zu spielen, gegen diese Weltklassemannschaft. Wir wollten nie eine Klatsche kriegen“, sagt Lameck. „Das haben wir auch fast immer geschafft.“ An der Castroper Straße ging Lameck mit seinen Bochumern auch mal als Sieger vom Feld. 1974 und 1975 etwa musste Beckenbauer gratulieren (3:0, 3:1). Auch das: Fußballgeschichte.

Michael Lameck in der WAZ-Talkrunde beim VfL-Legendenabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund im November 2023. Foto: Lars Heidrich

Auch Lamecks Klub reagierte am Montagabend umgehend auf die Nachricht vom Tod Franz Beckenbauers. „Ruhe in Frieden, Kaiser!“ schrieb der VfL Bochum auf seinen sozialen Kanälen im Internet. Der VfL „trauert um Franz Beckenbauer, einer der ganz Großen in Fußballdeutschland und darüber hinaus. Momente und Erfolge, die für immer im Gedächtnis bleiben. Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen und Freunden von Franz.“

