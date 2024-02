Die Wölfinnen um Alexandra Popp kamen in Leverkusen nicht über ein 1:1 hinaus.

Bundesliga Wolfsburgerinnen spielen in Unterzahl nur 1:1 bei Leverkusen

Leverkusen Die Spielerinnen des VfL Wolfsburg gehen gegen Bayer Leverkusen noch in der ersten Halbzeit in Führung. Mit der Unterzahl kommt der Ausgleich und eine große Chance für den FC Bayern München.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben zum Start der Rückrunde der Bundesliga einen Sieg bei Bayer Leverkusen verspielt. Die deutschen Pokalsiegerinnen kamen nach anfänglicher Führung in Unterzahl lediglich zu einem 1:1 (1:0).

Alexandra Popp (37. Minute) hatte Wolfsburg per Kopfball in Führung gebracht, Emilie Bragstadt (73.) glich für Leverkusen aus. Unmittelbar zuvor hatte VfL-Spielerin Marina Hegering (73.) die Gelb-Rote Karte gesehen. Beinahe hätten die Wolfsburgerinnen noch den Sieg geholt, VfL-Verteidigerin Joelle Wedemeyer (90.+2) setzte einen Schuss an die Latte.

Wolfsburg bleibt vorerst auf dem ersten Tabellenplatz. Am Montagabend (19.30 Uhr) kann aber der deutsche Meister FC Bayern München mit einem Sieg gegen den SC Freiburg an die Spitze klettern.