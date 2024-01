Xhaka prophezeit „ganz anderes“ EM-Gesicht Deutschlands

Leverkusen Mit der Schweiz trifft Leverkusens Granit Xhaka in der EM-Vorrunde auf Deutschland. Die DFB-Elf erwartet er dann wieder auf Top-Niveau. Das begründet er auch mit den Fähigkeiten eines Clubkollegen.

Der Schweizer Nationalmannschaftskapitän Granit Xhaka rechnet bei der Fußball-Europameisterschaft im Sommer mit EM-Gastgeber Deutschland auf Top-Niveau.

„Mich interessiert nicht, in welcher Verfassung die DFB-Auswahl aktuell gerade ist. Deutschland hat nach wie vor eine Anzahl von Klasse-Spielern. Und beim Turnier im eigenen Land werden sie allen ein ganz anderes Gesicht präsentieren“, sagte Xhaka in einem Interview der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Schweiz spielt in der EM-Vorrunde gegen Deutschland.

Die aktuelle Schwäche Deutschlands erklärt sich der Mittelfeldstratege vom Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen mit den fehlenden Qualifikationsspielen und entsprechend vielen Tests: „Sie sind als Veranstalter gesetzt, die Spannung ging deshalb etwas verloren in den teilweise beliebigen Tests. Nicht alle Spieler gingen immer an die Grenzen - das sind keine außergewöhnlichen Dinge, das kommt vor.“

Den Glauben an die deutsche Nationalmannschaft verbindet Xhaka insbesondere auch mit den Fähigkeiten seines Clubkollegen Florian Wirtz. „Genießt diesen Jungen, so lange er Fußball spielt. Wow! Özil war schon ein Wow-Mitspieler für mich, aber Florian ist noch einmal ein ganz anderes Kaliber. Von ihm werden wir in den nächsten Jahren in den höchsten Tönen schwärmen“, befand Xhaka.