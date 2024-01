Gelungener Auftakt der Hockey-Frauen - Sieg gegen Chile

Ranchi Die deutschen Hockey-Frauen sind mit einem klaren Sieg in die Olympia-Qualifikation in Indien gestartet. Auf dem Weg zur Teilnahme am Turnier in Paris gewann die DHB-Auswahl das erste Gruppenspiel gegen Chile in Ranchi mit 3:0.

Die Treffer für die Mannschaft von Bundestrainer Valentin Altenburg erzielten die beiden Düsseldorferinnen Selin Oruz und Lisa Nolte sowie Jette Fleschütz vom Großflottbeker THCG.

Damit haben die Gewinnerinnen der EM-Bronzemedaille schon einen großen Schritt Richtung Halbfinale gemacht. In der Vorrundengruppe A treffen die deutschen Frauen am Sonntag um 10.00 Uhr auf Japan. Die beiden erstplatzierten Teams ziehen ins Halbfinale ein. Für die Teilnahme bei Olympia reicht ein Platz unter den besten drei Teams im Endklassement.