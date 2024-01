Handball-EM 2024 Handball-EM: Hymnen-Panne in Köln - Hohn und Spott folgen

Köln Das EM-Hauptrundenspiel der deutschen Handballer gegen Island begann mit einer Panne. Aus den Lautsprechern erklang nicht die erwartete Hymne.

Gespannt warteten die deutschen Handball-Fans auf das erste Hauptrundenspiel der deutschen Mannschaft in Köln. Vier Spiele in der zweiten Turnierphase, keines darf verloren werden. Am Donnerstagabend ist Island der erste Gegner. Und vor dem Anwurf gab es gleich eine Panne.

Die deutsche Hymne war abgespielt, viele der 19.750 Zuschauer hatten in der Lanxess-Arena lautstark mitgesungen. Dann sollte die isländische Hymne gespielt werden. Über die Arena-Lautsprecher erklang eine Melodie. Es war nicht die von den Isländern erwartete Hymne.

Handball-EM 2024: Technischer Fehler bei Deutschland - Island, Verband klärt auf

Die Spieler guckten erst verwirrt, dann wütend. Auf den Rängen pfiffen die isländischen Fans. Etwa eine Minute später wurde dann die richtige Hymne gespielt. Das Spiel konnte beginnen. Der europäische Verband stellte später dann auch offiziell klar: Es war nicht die falsche Hymne, es habe aber technische Probleme gegeben und die Tonspur wurde zu schnell abgespielt.

In den Sozialen Medien gab es gleich Spott für den Arena-DJ: „Du hast einmal als DJ die Chance, bei einem EM-Handballspiel aufzulegen und dann verkackst du komplett“, schrieb ein user auf X (ehemals Twitter). „Den deutschen Fußballern wäre das nicht mal aufgefallen“, ein anderer. Ein weiterer Kommentar: „Isländische Hymne auf Wish bestellt.“

