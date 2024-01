Handball-EM macht Kroatien-Star Duvnjak sprachlos

Mannheim Kroatien ist weiter und Domagoj Duvnjak mittendrin - in einer neuen Rolle. Der Star des THW Kiel freut sich über die Stimmung in den Hallen und spricht den Organisatoren ein großes Lob aus.

Der kroatische Handball-Star Domagoj Duvnjak vom Bundesligisten THW Kiel schwärmt vom Publikum bei der Europameisterschaft in Deutschland. „Ich bin eigentlich sprachlos. Es ist unglaublich, dass jede Halle ausverkauft ist, jedes Spiel ausverkauft ist“, sagte Duvnjak nach dem Hauptrunden-Einzug seines Teams.

„Hut ab an die ganze Organisation, an ganz Deutschland. Wir genießen es hier. Wir waren sechs, sieben Tage in Mannheim und wir haben alles gehabt, was wir brauchen. Und ich bin sicher, dass das auch in Köln so sein wird.“ Dort werden die weiteren Spiele in der Hauptrunde ausgetragen.

Rolle verändert

Beim 31:25 der Kroaten zum Abschluss der Vorrunde gegen Rumänien saß der Rückraumspieler lange Zeit auf der Bank. Denn die Rolle des Welthandballers von 2013 hat sich inzwischen verändert. „Ich bin schon 35 Jahre alt, ich habe schon viel erlebt - besonders in der Nationalmannschaft“, sagte Duvnjak.

„Ich will einfach diesen jungen Spielern helfen. Ich versuche zu zeigen, dass das nur Sport ist. Handball macht Spaß. Die Jungs kämpfen. Für viele ist es nicht leicht, weil sie zum ersten Mal dabei sind. Aber ich genieße meine Rolle einfach - egal, ob ich sitze oder spiele.“

Duvnjak und Co. treffen am Donnerstag in der nächsten Runde zum Auftakt auf Frankreich. Die weiteren Gegner sind Ungarn, Island und Deutschland.