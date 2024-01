Kabinen-DJ: Handballer Kastening sorgt für den Musik-Mix

Bestimmt den Rhythmus in der Kabine der DHB-Auswahl: Timo Kastening.

Düsseldorf 80er, 90er und die besten Hits von heute: Timo Kastening ist im DHB-Team für die Musik verantwortlich. Welcher Song läuft vor dem EM-Auftakt gegen die Schweiz?

Bei der Wahl des richtigen Musik-Mixes vertrauen Deutschlands Handballer auf Kabinen-DJ Timo Kastening. „Noch bin ich nicht abberufen worden“, sagte der Rechtsaußen. Und verriet: „Vor dem Spiel meistens ein Mix aus Klassikern und Rock, aber auch viel House-Musik und nach dem Spiel haben wir momentan ein 90-Minuten-Medley aus 80ern, 90ern und Neue Deutsche Welle.“

Welche Lieder der Nationalspieler vor dem EM-Auftakt gegen die Schweiz heute auflegt, hatte Kastening am Dienstagabend noch nicht entschieden. „Es ist auch nicht so, dass die Mannschaft besser spielt, wenn ich ein bestimmtes Lied spiele. Manchmal muss sich das auch entwickeln, und dann findest du einen Song. So weit sind wir aber noch nicht“, sagte der Bundesliga-Profi von der MT Melsungen.

Lob der Teamkollegen

Kastening hatte den Nebenjob als Kabinen-DJ erstmals 2019 übernommen. Nach einem Kreuzbandriss im April 2022 musste er eine unfreiwillige Pause einlegen und wurde bei der WM im Vorjahr von Simon Ernst vertreten. Seit seinem Comeback bestimmt er wieder den Rhythmus in der Kabine der DHB-Auswahl.

Seine Mitspieler sind mit seiner Auswahl momentan zufrieden. „Es läuft gut und gibt keine Kritik“, sagte Kapitän Johannes Golla. Kastening stelle eine Playlist zusammen, „man kann aber auch Wünsche äußern“, berichtete der Kreisläufer von der SG Flensburg-Handewitt. Auch Jannik Kohlbacher stellte Kastening ein gutes Musik-Zeugnis aus: „Es trifft meinen Geschmack.“