Tobias Reichmann wechselt zu den Rhein-Neckar Löwen

Die Rhein-Neckar Löwen haben auf den verletzungsbedingten Ausfall von Handball-Nationalspieler und Kapitän Patrick Groetzki reagiert und den zuletzt vertragslosen Ex-Europameister Tobias Reichmann verpflichtet.

Der 35 Jahre alte Linkshänder unterzeichnete ein bis Saisonende gültiges Arbeitspapier, wie der Bundesligist bekannt gab. Reichmann, der in der vergangenen Spielzeit für den Drittligisten TV Emsdetten aufgelaufen war, könnte im Viertelfinale des DHB-Pokals am 4. Februar beim SC Magdeburg sein Debüt feiern.

Willkommen bei den Löwen, Tobias! 🦁🖊



Der Europameister von 2016 wird ab sofort das Trikot der Gelbhemden tragen! 🙌 Alle weiteren Informationen gibt es auf unserer Website 📲 https://t.co/Bs0oKxaZXq #rnl #rnloewen #handball — Rhein-Neckar Löwen (@RNLoewen) January 24, 2024

„Er hat beim Probetraining einen guten Eindruck hinterlassen und wird unser junges Team mit seiner Erfahrung bereichern“, sagte Trainer Sebastian Hinze über den 106-maligen Nationalspieler, für den die Löwen die vierte Station in der Bundesliga sind. Bei Groetzki war eine Fußverletzung in einem Einsatz für die Nationalmannschaft wieder aufgebrochen. Groetzki und Reichmann hatten 2016 zusammen Bronze bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gewonnen.