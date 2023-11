Live-Ticker Live! BVB wieder mit Can – Adeyemi und Haller fallen aus

Dortmund Der BVB setzt gegen Gladbach wieder auf Kapitän Emre Can. Auch in der Offensive gibt es einige Änderungen. Der Live-Ticker.

Borussia Dortmund kann im Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach wieder auf seinen Kapitän zurückgreifen: Emre Can hat seine Knieprobleme überwunden und läuft anstelle von Salih Özcan im zentralen Mittelfeld neben Marcel Sabitzer auf. Es ist nicht der einzige Wechsel, den BVB-Trainer Edin Terzic nach der 1:2-Pleite beim VfB Stuttgart vornimmt: In der Abwehr rückt Rami Bensebaini als Linksverteidiger in die Startelf, dafür muss Niklas Süle auf der Bank Platz nehmen. Die Abwehrreihe vor Torhüter Gregor Kobel komplettieren Nico Schlotterbeck, Mats Hummels und Rechtsverteidiger Julian Ryerson.

BVB gegen Borussia Mönchengladbach: Das Spiel im Live-Ticker

Hier geht es zum Live-Ticker.

Im Sturmzentrum läuft wie gehabt Niclas Füllkrug auf, die mögliche Alternative Sebastien Haller fehlt ohnehin erkrankt. Auch Karim Adeyemi ist für die Partie unpässlich. So rücken Marco Reus und Jamie Bynoe-Gittens in die Startelf, Donyell Malen muss auf der Bank Platz nehmen.

BVB - Gladbach: Die Aufstellungen

BVB: Kobel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini – Can, Sabitzer – Bynoe-Gittens, Reus, Brandt – Füllkrug

Gladbach: Nicolas - Wöber, Elvedi, Scally - Weigl - Netz, Koné, Reitz, Honorat - Plea, Jordan

Auf der Ersatzbank finden sich neben Malen, Özcan und Süle einige Profis, die man dort schon lange nicht gesehen hat, namentlich die Rechtsverteidiger Thomas Meunier und Mateu Morey. Zudem sitzen dort Ersatztorhüter Alexander Meyer, Giovanni Reyna, Marius Wolf und Youssoufa Moukoko.

Die Gladbacher Borussia nimmt nur eine Änderung in der Startelf vor: Jordan kehrt nach überstandener Adduktorenverletzung zurück, dafür muss Tomas Cvancara auf die Bank weichen. Zudem kommt es zum Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Julian Weigl, der als Gladbach-Kapitän aufläuft, spielte jahrelang für den BVB.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport