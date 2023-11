Niklas Kölle und der MSV Duisburg treten zum Nachholspiel in Saarbrücken an.

Live-Ticker Live im Ticker! MSV Duisburg will in Saarbrücken punkten

Saarbrücken. Tabellenschlusslicht MSV Duisburg braucht dringend Punkte. Die sollen im Nachholspiel in Saarbrücken her. Die Partie live im Ticker.

Für den MSV Duisburg steht am Mittwochabend (19 Uhr/Magentasport) das Nachholspiel gegen den 1. FC Saarbrücken an. Die Zebras gehen als Tabellenletzter in die Partie, Trainer Boris Schommers hat aber klare Vorgaben: „Es ist klar, dass wir aus dieser Woche Punkte mitnehmen müssen.“

Die Partie gegen den 1. FC Saarbrücke im Live-Ticker:

Mehr zum MSV Duisburg

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport