Live! DFB-Pokal: Wird Saarbrücken gegen Gladbach abgesagt?

Saarbrücken Pokal-Schreck 1. FC Saarbrücken spielt heute gegen Borussia Mönchengladbach um den Einzug ins Halbfinale. Die Partie im Ticker.

Der Dauerregen könnte in Saarbrücken eine Absage des DFB-Pokalspiels gegen Borussia Mönchengladbach zur Folge haben. Lange vor dem geplanten Anpfiff der Viertelfinal-Partie (20.45 Uhr/ZDF/MagentaSport) wurde damit begonnen, die großen Pfützen auf dem Rasen im Ludwigsparkstadion zu beseitigen. Das funktioniert bislang kaum, im Gegenteil: Die Platzverhältnisse werden sogar schlechter, weil der Regen andauert - und die Wetterlage sich über den Abend auch nicht ändern wird. Die Entscheidung soll letztlich ein Schiedsrichter-Team des DFB gegen 19.30 Uhr treffen.

Zuletzt wurde im vergangenen Oktober das Drittliga-Spiel des 1. FC Saarbrücken gegen Dynamo Dresden beim Stand von 0:0 zur Halbzeit abgebrochen. Wegen der starken Regenfälle stand der Rasen im Ludwigsparkstadion unter Wasser. So war es in der ersten Halbzeit zu einigen kuriosen Szenen gekommen, die nur wenig mit Fußball zu tun hatten.

Bayern und Frankfurt in Saarbrücken

Saarbrücken hat in dieser Saison als Pokal-Schreck für Furore gesorgt. Der Fußball-Drittligist bezwang den FC Bayern München in der zweiten Runde, dann Eintracht Frankfurt im Achtelfinale − und spielt an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) erneut gegen einen Bundesligisten. Borussia Mönchengladbach ist zu Gast im Ludwigspark, der mit 15.800 Fans wieder restlos ausverkauft ist. Saarbrücken hofft im Viertelfinale auf die nächste Sensation, Gladbach ist gewarnt.

1. FC Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach − das Spiel im Live-Ticker

„Uns erwartet ein Gegner, der in diesem Wettbewerb verdient so weit gekommen ist“, sagte Borussias Trainer Gerardo Seoane. „Die Mannschaft ist ein guter Mix aus jungen und erfahrenen Spielern. Gegen die Bayern und Frankfurt haben die Saarbrücker sehr gut verteidigt, aber auch gefährlich nach vorne gespielt. Es ist ein schwierig zu bespielender Gegner, der im Umschaltspiel und durch Standards gefährlich werden kann.“

Die beiden Mannschaften waren im vergangenen Sommer bereits aufeinandergetroffen. Gladbach gewann ein Testspiel in Saarbrücken mühevoll mit 2:1. Der mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestartete FCS belegt in der 3. Liga aktuell nur Rang zwölf, die niederrheinische Borussia ist Tabellen-13 der Bundesliga. Vier Tage nach der 1:3-Niederlage beim FC Bayern soll nun der Halbfinal-Einzug gelingen. „Wir sehen das Spiel als große Chance und wollen es deshalb so bestreiten, dass wir eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, weiterzukommen“, betonte Seoane.

Saarbücken-Torwart Schreiber selbstbewusst

Gladbach stand zuletzt vor sieben Jahren in der Vorschlussrunde, Saarbrücken erreichte in der Saison 2019/20 als erster Viertligist in der Geschichte des Wettbewerbs das Halbfinale. FCS-Torwart Tim Schreiber sagte vor dem Duell mit den Fohlen am Mittwoch, seine Mannschaft habe bereits bewiesen, „was mit unseren Fans im Rücken möglich ist. Deswegen können wir bei allem Respekt auch selbstbewusst in die Partie gehen. Wir sind Außenseiter, haben nichts zu verlieren, können aber viel gewinnen.“

