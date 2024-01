Live-Ticker: Deutschland trifft auf Ungarn und muss punkten

Köln Um das Halbfinale der Handball-EM zu erreichen, muss Deutschland heute gegen Ungarn mindestens unentschieden spielen. Der Live-Ticker.

Nach dem überraschenden Rückschlag der deutschen Handballer am Samstag wartet heute im dritten Spiel der Hauptrunde der nächste Gegner: Ungarn (20:30 Uhr/ZDF, Dyn). Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason trennte sich im Duell gegen EM-Überraschung Österreich mit 22:22 (11:12) und braucht nun dringend Punkte, um ins Halbfinale einziehen zu können.

Ist das Weiterkommen der Deutschen also noch möglich? Ja, allerdings hat es Deutschland nicht mehr allein in der Hand. „Jetzt ist das eingetreten, was wir vermeiden wollten. Diese scheiß Rechnerei, was passiert, wenn...“, brachte es Rechtsaußen Timo Kastening vor der Partie auf den Punkt.

Handball-EM 2024: So kommt Deutschland ins Halbfinale

Zum Erreichen des Halbfinales gibt es mehrere Optionen, eine Niederlage gegen Ungarn kann sich Deutschland aber nicht erlauben. Wenn Deutschland gegen Ungarn und Kroatien, den letzten Gegner der Hauptrunde, gewinnt und Österreich gegen Frankreich oder Island verliert, wäre ein deutsches Halbfinale gesichert. Eine Niederlage der Österreicher gegen die Franzosen ist zumindest realistisch. Dieses Spiel beginnt heute um 18 Uhr.

Sollte Frankreich die beiden anstehenden Spiele verlieren, könnte das Deutschland auch im Turnier halten. Die deutsche Mannschaft käme außerdem ins Halbfinale, wenn sie gegen Ungarn gewinnt und gegen Kroatien Remis spielt, Ungarn gegen Frankreich nicht gewinnt und Österreich aus den Spielen gegen Frankreich und Island maximal zwei Punkte holt. In diesem Fall würde die Tordifferenz über die Platzierung entscheiden. Alle weiteren möglichen Optionen finden Sie hier in der Übersicht.

Handball-EM 2024: Deutschland gegen Ungarn - Live-Ticker zum Nachlesen

Um 20:30 Uhr geht‘s hier los!

