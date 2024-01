VfB Günnigfeld: Zweite Reihe noch nicht reif genug

Bochum Der SC Weitmar 45 gewinnt auch sein drittes Testspiel. Günnigfelds Trainer Michele Di Bari sieht beim zweiten Anzug noch viel Luft nach oben.

Trainer Tom Noack vom SC Weitmar 45 ist zufrieden mit der Vorbereitung des Bezirksligisten. Bei Günnigfeld sitzt die zweite Reihe noch nicht, wie das Testspiel in Eppendorf zeigte. Testspiele im Überblick.

SC Weitmar 45 – Hombrucher SV 2:0 (2:0). Dritter Sieg für den SC Weitmar 45. Auch gegen die A-Jugend des Hombrucher SV, einen Westfalenligisten, gelang ein Erfolg. „Es war eine klare Struktur in unserem Spiel zu erkennen. Wir hatten wenige Ballverluste im Spielaufbau und haben die Tore gut rausgespielt“, berichtete SC-Coach Tom Noack.

Im ersten Durchgang war seine Mannschaft tonangebend und unterstrich dies auch zwei Treffern von Louis Haarmann und Björn Sprathoff. Im zweiten Durchgang wurde das Spiel der Weitmarer im Bereich der Mittellinie unsauberer und die Ballverluste vermehrten sich. Den Zugriff verloren die 45er jedoch nicht.

„In dieser Phase ist Hombruch auch zu Torschüssen gekommen, jedoch immer aus ungefährlichen Positionen“, so Noack, dessen Team in den letzten zehn Minuten noch einmal aufdrehte. Die starken Angriffe in Überzahl endeten jedoch ohne Ausbeute, so blieb es beim 2:0.

Der nächste Test für Weitmar steigt am kommenden Sonntag zu Gast beim Bezirksligisten SuS Haarzopf (14.30 Uhr, Föhrenweg, Essen).

Tore: 1:0 Haarmann (20.), 2:0 Sprathoff (40.)

SW Eppendorf – VfB Günnigfeld 4:3 (0:1). Bittere Pleite für den VfB Günnigfeld. Dabei gelang gegen den A-Ligisten eine starke erste Hälfte. Der VfB begann kontrolliert, agierte lediglich im Abschluss zu hektisch. „Wir hatten häufig nicht den freien Blick, haben in der Offensive zu kompliziert gespielt“, so Günnigfelds Trainer Michele Di Bari. Erst kurz vor der Pause, und inzwischen auch einigen Chancen des Gastgebers, gelang Kamil Kokoschka der Treffer zum 1:0.

Zwar drückte der VfB trotz der fünf Wechsel zur Halbzeit weiter, zwang den SWE zu einem Eigentor und legte dann sogar den dritten Treffer nach, mit weiteren drei Wechseln brach der Bezirksligist dann aber mehr und mehr ein. Die Eppendorfer nutzten den Einbruch gekonnt aus und drehten das Spiel mit vier Treffern. „Manche Leute aus der zweiten Reihe sind vielleicht noch nicht bereit für die Bezirksliga. Daran müssen wir jetzt arbeiten“, so Di Bari.

Am kommenden Freitag ist seine Mannschaft erneut gefordert: In Essen gastiert Günnigfeld dann beim Bezirksligisten TUSEM Essen (19.45 Uhr, Fibelweg).

Tore: 0:1 Kokoschka (39.), 0:2 Eigentor (46.), 0:3 Hille (50.), 1:3 (60.), 2:3 (70.); 3:3 (87.), 4:3 (89.)

