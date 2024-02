VfL Sparkassen Stars verpflichten weiteren US-Amerikaner

Bochum Die VfL Sparkassen Stars Bochum legen personell nach. Der Zugang bringt internationale Erfahrung mit – und soll gegen Vechta schon spielen.

Kurz vor dem so wichtigen Kellerduell gegen Rasta Vechta II in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A haben sich die VfL Sparkassen Stars Bochum mit einem weiteren US-Amerikaner verstärkt.

Der 2,01 Meter große Power Forward Raynere Thornton, der über eine Menge Europa-Erfahrung verfügt, trägt ab sofort das Trikot der Bochumer und soll bereits am Freitag gegen Vechta helfen (19.30 Uhr, Rundsporthalle), den Verbleib in der Liga zu schaffen.

VfL Sparkassen Stars Bochum bauen bis Ende der Saison auf Thornton

Es ist rund vier Wochen her, da verkündeten die Sparkassen Stars, dass sie den US-Amerikaner Keith Williams verpflichten. Jetzt gibt es ein weiteres neues Gesicht im Bochumer Basketball-Trikot. Raynere Thornton unterstützt das Team von Trainer Felix Banobre ab sofort in der 2. Basketball-Bundesliga ProA.

„Ray ist unsere Verstärkung auf der Position des Power Forwards, nach der wir einige Zeit gesucht haben“, so Bochums Geschäftsführer Tobias Steinert. „Er verfügt über internationale Erfahrung aus der diesjährigen Saison im FIBA Europe Cup und aus der ersten Liga Polens. Er wird uns in Sachen Rebound und Defense gegen Big Men mehr Stabilität verleihen. Ich bin sehr froh, ihn für den Rest der Saison an Board zu haben.“

US-Amerikaner sammelte Erfahrung im FIBA Europe Cup

Thornton absolvierte seine College Zeit an der Memphis University, legte für das College-Team der Tigers in seinem Senior-Year in der NCAA I im Schnitt 7,1 Punkte auf und schnappte sich 6,1 Rebounds. Anschließend spielte er für die Memphis Hustle, einem Farmteam des NBA-Teams Memphis Grizzlies. Seit 2020 ist er in Europa am Ball. Zunächst in Nord-Mazedonien und Rumänien, anschließend in der ersten polnischen Liga für Rawlplug Sokol Lancut. 2023 folgte dann der Wechsel zu Keravnos Strovolou auf Zypern. Für dieses Team absolvierte Thornton sieben Spiele im FIBA Europe Cup, spielte dabei im Schnitt 30 Minuten und kam auf 12,4 Punkte und 6,7 Rebounds.

Genau wegen seiner Stärke bei Ballgewinnen haben ihn nun die Bochumer verpflichtet. Er soll mehr Physis ins Spiel bringen und die Schwächen im Rebound verringern. Schon gegen Vechta soll er sein Debüt feiern. „Ray ist eine wichtige Verpflichtung für das Team“, sagte Headcoach Felix Banobre. „Ich bin den Managern und Sponsoren sehr dankbar, dass diese Verpflichtung mit enormem Aufwand möglich gemacht wurde. Er ist genau das, was das Team benötigt. Die Athletik und Erfahrung, die er mitbringt, wird uns definitiv ein Upgrade geben.“

VfL-Headcoach Felix Banobre (l.) freut sich auf seinen Zugang, zittert aber noch um den Einsatz von Keith Williams (r.). Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Ob Banobre gegen Vechta auch auf die Dienste von Keith Williams zurückgreifen kann, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Unter der Woche konnte der Small Forward, der im Spiel gegen die Fraport Skyliners einen Stoß in den Rücken bekommen hatte, nicht trainieren.

Wichtiges Heimspiel gegen Rasta Vechta II am Freitagabend

Die Partie hat im Tabellenkeller große Bedeutung für die Bochumer, das Hinspiel hatte der Tabellenletzte mit 86:98 verloren. „Wir müssen von Spiel zu Spiel denken, aber ich muss zugeben, dass dieses Spiel wichtig für uns ist“, sagte Banobre: „Insgesamt müssen wir eine starke Defense und Offense über die gesamten 40 Minuten spielen.“

Es sei wichtig, Vechta nicht erst ins Spiel kommen zu lassen, sagt VfL-Geschäftsführer Tobias Steinert: „Wenn man Vechta ins Rollen kommen lässt, wird es schwer, sie zu stoppen. Aus diesem Grund müssen wir von der ersten Sekunde an dagegenhalten und eine hohe Intensität aufs Parkett legen.“ Nach zwei verlorenen Spielen an den vergangenen beiden Spieltagen wollen die Bochumer in diesem Spiel die Wende schaffen.

