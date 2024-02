Wiemelhausen verliert Generalprobe gegen Landesligisten

Bochum Nächstes Wochenende geht es für Wiemelhausen in der Westfalenliga weiter. Das Team von Trainer Droll muss sich steigern.

Concordia Wiemelhauen hat die Generalprobe vor dem Start in die zweite Saisonhälfte der Westfalenliga vergeigt. Gleichzeitig war es die erste und damit einzige Testspielniederlage in diesem Jahr für das Team. Gegen die Sportfreunde Niederwenigern, aufstrebender Landesligist aus Hattingen (Gruppe 2/2. Platz), unterlag die Elf von Coach Carsten Droll nach zwei recht frühen Treffern mit 0:2 (0:2).

„Wir haben eine schwache erste Hälfte gezeigt, wir hatten keinen guten Zugriff und keine gute Raumaufteilung. Das 0:2 war hochverdient“, sagte Droll.Beiden Gegentreffern gingen individuelle Fehler voraus, die Laune von Droll war dementsprechend.

A-Jugendliche bringen Schwung ins Concordia-Spiel

Erst im zweiten Durchgang, auch wegen der Einwechslungen der A-Jugendlichen Tom Greiber und Dario Habelok, die beide ein starkes Spiel zeigten, wurde die Laune von Droll wieder besser. „Wir hatten auf einmal mehr Ballgewinne und haben mehr Räume gefunden.“

Sein Team erspielte sich nun einige Chancen, Patrick Sacher beispielsweise scheiterte jedoch am Aluminium. Wirklich viele brenzlige Situationen im eigenen Sechzehner musste Wiemelhausen nicht mehr überstehen, nur einmal noch war Torben Schmidt gefordert, der Keeper parierte jedoch gekonnt.

„Mit dem zweiten Durchgang bin ich zufrieden. Im Hinblick auf die Partie gegen Lennestadt haben wir aber noch was zu tun“, so Droll.

Mit einem Nachholspiel gegen Lennestadt geht es weiter

Bereits am kommenden Samstag steigt für sein Team der Westfalenligaauftakt. In heimischen Gefilden empfängt Wiemelhausen dann in einem Nachholspiel den Tabellenvorletzten aus dem Kreis Olpe (15 Uhr, Glücksburger Straße). Wiemelhausen geht von Platz drei aus in das Spiel.

Erster ist derzeit TuS Erndtebrück, dahinter folgt Westfalia Soest. Die beiden Teams aber haben bereits ein Spiel mehr ausgetragen. Mit einem Sieg könnte Wiemelhausen die Tabellenspitze übernehmen.

Tore: 1:0 (13.), 2:0 (24.)

