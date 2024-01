BW Fuhlenbrock verliert 0:12, doch Trainer sieht guten Test

A-Kreisligist ist gegen spielstarken Bezirksligisten SuS Dinslaken chancenlos. So analysiert BWF-Trainer Reiß das Vorbereitungsspiel.

Bewusst hatten die Fußballer von Blau-Weiß Fuhlenbrock zum Start der Rückrundenvorbereitung auf ein anspruchsvolles Testspielprogramm gesetzt. War das Freundschaftsspiel gegen Schwarz-Weiss Alstaden in der Vorwoche noch den Witterungsbedingungen zum Opfer gefallen, so unterzog sich der A-Kreisligist am Donnerstag gleich dem nächsten Vergleich mit einem klassenhöheren Team. Beim Bezirksligisten SuS Dinslaken gab es für die Elf von Blau-Weiß-Trainer Adrian Reiß allerdings überhaupt nichts zu holen: Mit 0:12 (0:7) zogen die Gäste aus dem Fuhlenbrock deutlich den Kürzeren und zahlten gegen einen glänzend aufgelegten Gegner viel Lehrgeld.

„Das war an diesem Tag schon ein brutaler Unterschied zwischen den Mannschaften“, gestand Reiß ein, „wir sind gerade in der ersten Halbzeit immer wieder ins offene Messer gerannt. Dinslaken verfügt über ein starkes Team, das jeden unserer Fehler eiskalt bestraft hat.“ Dabei hatten es sich die Fuhlenbrocker zum Ziel gesetzt, in der Abwehr die Umstellung auf eine Dreierkette zu etablieren, um dadurch auch offensiv mehr Gefahr auszustrahlen. Hier sehen die Blau-Weißen nach dem bisherigen Saisonverlauf noch Verbesserungspotenzial, mit 32 erzielten Treffern weist BWF einen der schwächsten Angriffswerte der Kreisliga A auf.

BW Fuhlenbrock liegt bereits nach 30 Minuten mit 0:6 hinten

Gegen den SuS hatten die Bottroper mit der Anpassung des Spielsystems allerdings noch einen schweren Stand – schon zur Halbzeitpause war die Partie entschieden. Keine vier Minuten dauerte es, bis Dinslaken die Führung markierte. Weitere Gegentreffer sollten dann in kürzester Zeit folgen, schon nach einer halben Stunde sahen sich die Fuhlenbrocker mit 0:6 in Rückstand. Entlastung nach vorne fand derweil kaum statt.

Überbewerten wollte Reiß das Ergebnis aber nicht, wenngleich er durchblicken ließ, dass „die Köpfe danach natürlich erstmal hängen. Aber im Grunde war es ein guter Test, auch wenn es seltsam klingen mag. Uns wurden unsere Defizite aufgezeigt, genau dafür haben wir diese spielstarken Gegner ausgewählt. Nun wissen wir, woran wir zu arbeiten haben. Darüber hinaus war es unser erster Test in der Vorbereitung. Wichtig war daher vor allem, dass alle zu Einsatzzeiten kamen und wieder erste Spielpraxis sammeln konnten.“

Dazu sei positiv zu werten, dass auch A-Jugendliche wieder Teil des Kaders waren und die Chance erhielten, sich zu präsentieren. Reiß: „Wir wollen die positive Entwicklung weiter vorantreiben und blicken zuversichtlich nach vorne.“ Den nächsten Test bestreitet Fuhlenbrock bereits am Sonntag, wenn es gegen B-Kreisligist Fortuna Bottrop II geht.

