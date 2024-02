Voerde. Nach sechs Siegen in Folge ist die Erfolgsserie des SV Spellen in der Fußball-Kreisliga A im ersten Spiel des Jahres unsanft gerissen.

Bis zur Winterpause hatte der SV Spellen in der Fußball-Kreisliga A sechsmal in Folge gewonnen und kletterte so Woche für Woche nach oben. Mit vier Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge ging es dann in die Unterbrechung. Die Vorbereitung lief eher mittelmäßig, man verlor gegen unterklassige Gegner und zeigte dabei keinen guten Fußball. Am vergangenen Freitag startete der Ligabetrieb wieder. Für den SVS ging es auf heimischer Anlage gegen Olympia Bocholt, eine Mannschaft aus dem oberen Mittelfeld. Nach neunzig Minuten wurde es deutlich. Mit 1:5 (1:1) verloren die Spellener ihre Partie und setzten ihrem Lauf somit vorerst ein Ende.

Zwei Verletzte auf Seiten des SV Spellen

Schon vor der Partie verschlechterten sich die Voraussetzungen auf den ersten Sieg im neuen Jahr. Erst verletzte sich Alexander Thelen beim Aufwärmen, dann musste auch noch Jan-Philip Angenendt nach drei Minuten angeschlagen raus. „Wir mussten das ganze Spiel ohne Sechser spielen, das soll natürlich keine Ausrede sein. Dennoch waren wir extrem gebeutelt“, so Trainer Andre Feldkamp.

In der ersten Hälfte war die Partie zwar auf Augenhöhe, sonderlich ansehnlich war das aber nicht. Beiden Mannschaften merkte man die Nervosität an. Es ging viel über lange Bälle und Standards. So fielen auch die beiden Toren in Durchgang eins. Nach einer Ecke für die Gäste legte am zweiten Pfosten der Bocholter Lucas Wittkopp auf den am Elfmeterpunkt frei stehenden Joshua Hebing, der seine Farben mit 1:0 in Front brachte (37.). Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, denn nur eine Minute später egalisierten die Spellener den Spielstand. Ein langer Ball von Jannick Ross hinter die Kette fand Marco Launag. Der sah, dass der Bocholter Torhüter zu weit vor dem Kasten stand und chipte den Ball aus knapp zwanzig Metern über den Schlussmann zum 1:1.

Nach dem Seitenwechsel schenkten sich beide Teams nichts. Tim Janßen hatte fünf Minuten nach Wiederanpfiff die beste Spellener Gelegenheit. Er knallte einen Freistoß aus gut zwanzig Metern an die Latte. In der Folge kamen die Bocholter aber besser in das Spiel und nutzten ihre Gelegenheiten eiskalt. Ein langer Distanzschuss schlug flach unten links zur erneuten Führung ein (55.). Der SVS rannte jetzt an, schaffte es aber nicht, das Runde im Eckigen unterzubringen. Eine Viertelstunde vor Schluss beseitigten die Gäste mit drei Toren innerhalb von neun Minuten alle Restzweifel (76., 83., 85.).

Nächste Woche zum Derby

„Das Ergebnis spiegelt überhaupt nicht das Match wider. Eigentlich sind wir auf Augenhöhe und spielen 65 Minuten mit. Dennoch haben wir viel zu viele lange Bälle gespielt, davon war jeder Ball weg. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Jetzt ist es so wie es ist, wir müssen mit den 65 Minuten zufrieden sein und darauf aufbauen“, bilanzierte Feldkamp.

Einfacher wird es für den SVS nicht, denn nächste Woche geht es zum Tabellenzweiten TV Voerde. „Das Derby hat natürlich seine eigenen Gesetze. Wir fahren dahin, um zu gewinnen, alles weitere sehen wir dann“, so Feldkamp.

SVS: Riemer; Claßen, Puschmann, Hofmeister, Badu, Launag, Ö. Savas (65. Knipping), Angenendt (6. Ross), Janßen, C. Savas, Giesing (75. Heidenreich).