Dinslaken. Im ersten Play-off-Halbfinale der Eishockey-Landesliga hielten die Dinslakener Kobras beim ESC Grizzlys Bergkamen lange gut mit.

Im ersten Play-off-Halbfinalspiel der Eishockey-Landesliga ging es für die Dinslakener Kobras zum Ersten der Hauptrunde, ESC Grizzlys Bergkamen. Zu der ohnehin schon schweren Aufgabe kamen im Vorfeld noch die kurzfristigen Abgänge der Leistungsträger Florian Spelleken und Goalie Marvin Frenzel zu den Ratinger Ice Aliens. In Bergkamen verloren die Kobras zwar 3:7 (1:1, 1:1, 1:5), das Ergebnis höre sich aber viel zu deutlich an, meinte Trainer Jörg Böhme.

Drei Spieler aus der U20

Er zog seinen Hut vor der Leistung seiner Schützlinge: „Wir waren mal wieder mit einem überschaubaren Kader unterwegs. Ich hatte 14 Feldspieler zur Verfügung, davon kamen drei Spieler aus der U20. Unser Plan war klar: Wir wollten die Partie komplett defensiv angehen. Dem ESC wollten wir es richtig unangenehm machen. Die sollten überhaupt keinen Spaß am Eishockey an diesem Abend haben“, so Coach Böhme.

Sein Plan ging zunächst auf. Nach neun Minuten gingen die Dinslakener mit 1:0 in Führung. Auf Vorlage von Nils Cleven und Kevin Porsch netzte Daniel Pleger ein. Kurz vor Ende des ersten Drittels schlugen die Bergkamener zurück und egalisierten den Spielstand. Zwei Minuten nach der Pause machte der ESC dann sogar das 2:1. Die Giftschlangen waren aber voll da und kamen zurück. Daniel Pleger bediente Michael Pedarnig, der die Hartgummischeibe zum 2:2 ins Gehäuse hämmerte (35.).

49 unaufmerksame Sekunden

Im letzten Spieldrittel sorgten dann exakt 49 unaufmerksame Sekunden für die Entscheidung. Nach 50 Spielminuten sorgte der Gastgeber für die erneute Führung. Drei Minuten schafften es die Kobras dann noch dagegenzuhalten. Denn mit Beginn der 53. Spielminute fielen die Giftschlangen auseinander. Innerhalb von nicht mal einer Minute klingelte es dreimal im Kasten der Dinslakener. Bergkamen sorgte mit dem 6:2 für die Entscheidung. „Da haben die Grizzlys ihre ganze Klasse gezeigt, man sieht, was für eine brutale Qualität die haben. Wir waren in der ganzen Partie wirklich nur drei Minuten unachtsam, und genau hier fielen insgesamt vier von sechs Toren. Wirklich Hut ab vor der Leistung meiner Jungs, sie haben meinen Plan super umgesetzt und einen klasse Auftritt gezeigt“, resümierte Böhme.

Böhme hofft zahlreiche Unterstützung im Rückspiel

Zwar verkürzte Daniel Pleger auf Vorlage von Marius Bedei und Maxim Chakleine nochmal auf 3:6 (55.), aber mit dem 7:3 in der 57. Minute beseitigten die Gastgeber jegliche Restzweifel. Zum Rückspiel am Freitag (20.15 Uhr) hofft Böhme auf weitere Rückkehrer und ist sich sicher, dass es für die Grizzlys in der Schlangengrube richtig unangenehm werden wird. Dafür hofft der Trainer auf zahlreiche Unterstützung von den Rängen.

Tore: Kobras: Pleger (2), Pedarnig. ESC: Zeitler (2), Berger (2), Wichern, Schäfer, Sushkov.

Strafminuten: Kobras 6, ESC 16.