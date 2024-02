Dinslaken. Trainer Ugur Aydin war nach dem Testspiel des Fußball-A-Kreisligisten RWS Lohberg gegen Rheinland Hamborn sauer auf seine Spieler.

Das Ergebnis nahm Ugur Aydin einigermaßen gelassen zur Kenntnis, auch wenn die zweite 0:6-Schlappe hintereinander in einem Testspiel für den Trainer des Fußball-A-Kreisligisten RWS Lohberg nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig ausfiel. Nach der SV 08/29 Friedrichsfeld vor knapp einer Woche war Rheinland Hamborn allerdings am Sonntag der zweite Bezirksligist, der für Aydins Elf eine Nummer zu groß war. Viel mehr als die sechs Gegentore ärgerten den Übungsleiter jedoch die Begleitumstände.

Fehler im Defensivverhalten

„Fünf der sechs Hamborner Tore haben wir selbst erzielt“, zählte Aydin auf. Was nicht bedeutet, dass die Lohberger am laufenden Band Eigentore fabrizierten – doch sie halfen tatkräftig mit individuellen Fehlern im Defensivverhalten mit. „Und wenn ich dann noch höre, dass einige lieber die Schuld bei anderen suchen, anstatt sich an die eigene Nase zu fassen, dann müssen wir darüber in der nächsten Woche noch einmal ernsthaft reden“, schimpfte der RWS-Coach.

Deutliche Ansage über Einstellung und Selbstkritik

Bis zum 0:1 in der 42. Minute hielten seine Schützlinge mit dem klassenhöheren Gast sogar manierlich mit, direkt im Anschluss erhöhte Rheinland aber zum 0:2-Pausenstand. Für die Patzer, die dem Gast nach dem Seitenwechsel die Möglichkeit gaben, ein halbes Dutzend Treffer zu erzielen, hatte Aydin schließlich nur einen Ausdruck übrig: „Katastrophal!“ In der Kabine bekam die Mannschaft noch eine deutliche Ansage über Einstellung und Selbstkritik, die in den nächsten Tagen bis zum Wiederbeginn in der Meisterschaft noch ihre Fortsetzung finden dürfte.