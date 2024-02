Dinslaken. Zur eigenen Niederlage kamen für den Handball-Oberligisten HSG Hiesfeld/Aldenrade am Wochenende weitere schlechte Nachrichten.

Es war ein ganz bitterer Spieltag für die Handballer der HSG Hiesfeld/Aldenrade. Zum einen musste die Mannschaft von Trainer Kevin Kirchner am Sonntag beim LTV Wuppertal ihre dritte Niederlage in Serie hinnehmen, zum anderen gewannen mit dem TV Lobberich, Oppum und Neusser HV auch noch alle anderen direkten Konkurrenten aus dem Tabellenkeller der Oberliga. Mit 26:36 (15:15) mussten sich die Hiesfelder dem Tabellendritten geschlagen geben und stehen in der Tabelle nun mit nur einem Zähler Vorsprung auf das Tabellenschlusslicht auf dem vorletzten Rang.