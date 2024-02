Dinslaken. Zum Auftakt des neuen Jahres fertigt Fußball-Bezirksligist SuS 09 Dinslaken die DJK TuS Stenern nach allen Regeln der Kunst ab.

Im letzten Spiel der Fußball-Bezirksliga im Jahr 2023 machte es der SuS 09 Dinslaken zweistellig und fertigte den SuS 21 Oberhausen mit 10:0 ab. Ähnlich hoch wurde es jetzt beim ersten Ligaspiel 2024. Die DJK TuS Stenern ging mit 0:8 (0:2) sang- und klanglos in Dinslaken unter.

Der akut abstiegsbedrohte TuS hatte von Beginn an wenig vom Spiel. Erwähnenswert ist nur eine Chance in der ersten Minute, nachdem Torhüter Alexander Kraus einem Gegenspieler direkt in die Füße gespielt hatte. Der konnte den Ball aus rund dreißig Metern allerdings nicht im Tor des Gastgebers unterbringen. Im Gegenzug hatte Marcel Ehrhardt die Riesenchance auf dem Fuß, verpasste aber nur um Zentimeter.

Das sollte allerdings nicht die letzte Gelegenheit von Ehrhardt gewesen sein, im Gegenteil: In der dritten Minute nutzte er nach Vorlage von Nico Knödlseder seine Chance und netzte zur 1:0-Führung ein. Knappe zwanzig Minuten später hatte Stefan Jagalski das 2:0 auf dem Fuß, traf aber aus fünf Metern das Tor nicht. Besser machte es Ehrhardt in der 29. Spielminute. Diesmal legte Jagalski vor und Ehrhardt verbuchte seinen zweiten Treffer. Kurz vor der Pause hätte 09 noch auf 3:0 erhöhen können, erneut ließ der sonst so treffsichere Jagalski die Gelegenheit aus.

Fünf Tore nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel war Stenern dann sichtlich aus der Puste und die 09er setzten das Toreschießen fort. Zwar leistete sich der SuS auch einige Fehler, gerade im Aufbau, allerdings kam von Stenern überhaupt nichts und so zog der SuS sein Spiel durch. Die zweite Halbzeit eröffnete Tim Waclawek in der 59. Minute mit einem überragenden Treffer aus gut dreißig Metern. Der 09er knallte das Leder oben links unhaltbar in den Winkel des Gehäuses der DJK zum 3:0. Weiter ging es vier Minuten später. Diesmal nutzte Jagalski seine Chance und erhöhte auf 4:0. Marcel Ehrhradt schnürte den Dreierpack und stellte in der 70. Minute auf 5:0.

Die Dinslakener zeigten kein Erbarmen und machten gnadenlos weiter. Stefan Jagalski erhöhte durch sein zweites Tor in der 80. Minute auf 6:0. Der kurz vorher eingewechselte Lukas Kratzer wollte seinen Teamkollegen aber nicht in der internen Torschützenliste vorbeiziehen lassen. Innerhalb von sechs Minuten stellte er auf 8:0 (82., 88.) und liegt somit wieder mit einem Treffer vorne. Stenern sehnte den Abpfiff herbei, der Unparteiische Andreas Braun zeigte Mitleid und pfiff die Partie pünktlich ab. Die Dinslakener haben somit in den letzten beiden Partien 18 Treffer erzielt.

Trainer Schubert zufrieden

Übungsleiter Julian Schubert zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge: „Von Anfang an war das eigentlich eine einseitige Angelegenheit. Die haben uns versucht früh unter Druck zu setzen, dem konnten wir aber entgegensetzen. Es war ein guter Teamspirit zu sehen, die Jungs haben das im gesamten gut gemacht und in der Höhe verdient gewonnen.“

SuS 09: Kraus; Knödlseder, Waclawek, Bongartz, Jagalski, Kipouros (79. Gerritzen, 83. Aydin), Suchomel, Krönung, Eisenstein, Ehrhardt (71. Kratzer), Golley.