Voerde. Zwei späte Gegentreffer verhinderten einen Punktgewinn des Fußball-Bezirksligisten SV 08/29 Friedrichsfeld bei Sterkrade 06/07.

Ohne ihren erkrankten Cheftrainer Almir Duric mussten die Fußballer der SV 08 /29 Friedrichsfeld beim Tabellenführer der Bezirksliga, Sterkrade 06/07, antreten. Co-Trainer Timurcin Sürek musste mit ansehen, wie seine Mannschaft einen durchaus verdienten Punkt in der Schlussphase noch aus der Hand gab und mit 1:3 (1:0) als Verlierer vom Platz ging.

Trotz der Niederlage war Sürek hochzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft - mit einer kleinen Ausnahme: „Wir haben 85 Minuten lang genau das gezeigt, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollten eng am Gegenspieler und geil auf die Zweikämpfe sein. Leider haben wir fünf Minuten lang ein bisschen zu fahrig und kompliziert gespielt. In der Phase fielen dann der zweite und dritte Gegentreffer. Trotzdem bin ich mega zufrieden mit den Jungs.“

Ausgeglichene Anfangsphase

Die Anfangsphase verlief ziemlich ausgeglichen ohne wirkliche Torchancen, ehe die Gastgeber nach einer Standardsituation zum ersten Mal gefährlich wurden. In der 12. Spielminute brachte Sterkrade eine Ecke von rechts flach in den Rückraum, wo Gerrit Kriegisch bereitstand und direkt aufs Tor feuerte. Sein Abschluss geriet jedoch zu zentral genau auf die Füße von Florian Albri, der den Ball mit etwas Glück parieren konnte.

Auch Friedrichsfelds erste Großchance resultierte aus einem ruhenden Ball. Niklas Jansen fand mit seinem perfekt getretenen Freistoß Marek Heuser, dessen Kopfball an die Latte klatschte (16.). Die nächste Standardsituation brachte dann die zu diesem Zeitpunkt verdiente Führung für die Gäste. Nach einer Ecke von Joshua Brauer stand Eray Tuncel mutterseelenallein fünf Meter vor dem Tor und musste nur noch einnicken (24.). Mit der Führung im Rücken agierte Friedrichsfeld noch selbstbewusster und ließ bis zur Pause keine einzige Torchance mehr zu.

Umstrittener Freistoß führte zum Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel hatte Tuncel die Chance auf seinen zweiten Treffer. Sein Schuss von der Strafraumkante trudelte knapp am Tor vorbei. Bis zur 58. Minute hielt die knappe Führung, dann glich der Spitzenreiter nach einem sehr umstrittenen Freistoß aus. „Das ist schon bitter! Ich glaube, den Freistoß muss man nicht geben“, ärgerte sich Sürek über den Pfiff. Sterkrade drückte von nun an auf den Führungstreffer, schaffte es jedoch kaum, Torgefahr zu erzeugen.

Wenn wir immer so auftreten wie heute, haben wir gegen jeden Gegner eine Chance. Timurcin Sürek, Co-Trainer der SV 08/29 Friedrichsfeld.

In der 84. Minute war es dann doch soweit. Niklas Jensen fälschte einen Schuss von Sverre Müller unglücklich ab und ließ seinem Schlussmann Albri dadurch keine Chance. Nur zwei Minuten später machten die beflügelten Hausherren mit dem 3:1 durch Finn Müller den Deckel drauf. „Wenn wir immer so auftreten wie heute, haben wir gegen jeden Gegner eine Chance. Heute hat nur etwas Glück gefehlt, um etwas mitzunehmen“, befand Sürek.

08/29: Albri; Brauer, Kausch, Yavuz, Brija (67. Wittwer), Kötter (75. Horstkamp), Jansen, Heuser, Baran, Ören (80. Ovsiannikov), Tuncel.