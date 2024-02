Voerde. Im Kader des 1. FC Köln stand beim internationalen Hallenmasters des TV Voerde für U9-Mannschaften auch ein berühmter Fußballername.

Es ist ein fast normales Turnier, das da in den Sporthallen an der Steinstraße und Allee steigt: Draußen Zelte mit Bratwurst vom Grill, drinnen der Duft von Waffeln und Kaffee und Jubel vom Spielfeldrand: Auf der Tribüne sitzen Familien mit Trikots von Juventus Turin, Schalke 04, Eintracht Frankfurt und anderen Topteams und feuern ihre Mannschaften an. Wie bitte? Juventus und Schalke - in Voerde? Jawohl - beim ersten Hallenmasters Turnier für die U9-Juniorenfußballer spielten am Wochenende die Mini-Kicker der ganz großen Vereine im Schulzentrum Süd.