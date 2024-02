Dinslaken. Trainer Daniel Pilch hatte zum Sieg des SuS 09 Dinslaken II in der Fußball-Kreisliga B bei der SGP Oberlohberg eine klare Meinung.

Ein Derby stand in der Fußball-Kreisliga B an, in dem die Voraussetzungen nicht unterschiedlicher hätten sein können. Die abstiegsbedrohte SGP Oberlohberg empfing auf heimischer Anlage den zweitplatzierten SuS 09 Dinslaken II, der mit einem Sieg mit dem Spitzenreiter gleichziehen konnte. Somit war der Favorit klar gegeben, und dieser sollte sich auch durchsetzen, denn der SuS 09 gewann schlussendlich souverän, aber glanzlos mit 3:0 (1:0).