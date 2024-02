Hünxe. Der STV Hünxe ist nach der ersten Heimniederlage der Saison in der Tabelle der Fußball-Kreisliga B weiter abgerutscht.

Der STV Hünxe ist mittlerweile auf den siebten Platz der Fußball-Kreisliga B abgerutscht. Gegen Viktoria Wesel setzte es die erste Heimniederlage dieser Saison. Mit 1:2 (0:2) unterlag der STV der Viktoria. Trainer Marvin Schweds sah zwar offensiv einen relativ guten Auftritt seiner Truppe, nahm aber seine Abwehr in die Pflicht. „Wie wir hinten verteidigt haben, kann nicht sein. Die kommen dreimal nach vorne und machen zwei Tore. Dabei sahen wir jedes Mal in der Abwehr nicht gut aus.“

Nach fünf Minuten schon im Rückstand

Schon direkt nach fünf Minuten lag der STV 0:1 hinten. Kurz vor der Pause erhöhte Viktoria sogar auf 2:0 (40.). Die Schützlinge von Trainer Marvin Schweds hatten aber auch einige Hochkaräter, um auf 1:1 zu stellen. Allerdings fehlte das Spielglück, es gab einen Lattentreffer und eine umstrittene Entscheidung des Schiedsrichters. So war der Hünxer Moritz Borges frei durch und wurde in letzter Instanz von einem Weseler gelegt. „Hier hätte es eine rote Karte wegen einer Notbremse geben müssen“, schimpfte Trainer Schweds. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Philip Vogt auf 1:2 (49.).

Gelb-rote Karte gegen Viktoria Wesel

Dann kassierte Wesel noch eine gelb-rote Karte in der 51. Minute, jetzt witterten die Hünxer ihre Chance. Allerdings sei es wie verhext gewesen, so Schweds, seine Jungs brachten die Kugel kein zweites Mal im Kasten der Gäste unter. „Die Weseler haben dann hinten alles zugemacht und wir konnten leider kein Tor mehr erzielen. Alles in allem wäre ein Sieg drin gewesen“, bilanzierte Schweds. Ihn ärgerte außerdem, dass seine Schützlinge nach einem nicht erfolgreichen Angriff erstmal den Kopf hängen ließen, anstatt schnell umzuschalten und hinten zu verteidigen.

Außerdem spielten:

SV Spellen II - 1. FC Heelden2:2 (1:1).Tore: 1:0 Hülser (12.), 1:1 Tekaat (45.), 1:2 Booms (67.), 2:2 Pochwyt (81.).

TV Voerde II - BW Bienen0:1 (0:0). Tore: 0:1 Wendt (65.).

SV Rees - TuS Drevenack 7:2 (6:0). Tore: 1:0 Franken (3.), 2:0 Franken (6.), 3:0 Marweshen (9.), 4:0 Gerling (26.), 5:0 Marweshen (33.), 6:0 Franken (45.), 6:1 Trappmann (63.), 6:2 Liedtke (71.), 7:2 Ingelaat (84.).