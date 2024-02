Dinslaken. Nach zwei Niederlagen in Folge durfte sich der MTV Rheinwacht Dinslaken II in der Handball-Verbandsliga wieder über zwei Punkte freuen.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge durfte sich die Zweitvertretung des MTV Rheinwacht Dinslaken am Samstag in der Handball-Verbandsliga wieder über zwei Punkte freuen. Gegen den Tabellenvorletzten Handball Oppum II ließ die MTV-Reserve rein gar nichts anbrennen und setzte sich auf heimischem Boden souverän mit 35:26 (19:14) durch.