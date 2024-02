Voerde. Der TC BW Spellen richtet am 9. März in seiner Halle ein Tennis-Kleinfeldturnier für Kinder der Jahrgänge 2014 und jünger aus.

Bereits zum 15. Mal richtet der TC BW Spellen den Mühlenberg-Mini-Cup aus. Am Samstag, 9. März, dreht sich in der Tennishalle der Blau-Weißen am Mühlenberg 5 alles um den Tennis-Nachwuchs der Jahrgänge 2014 und jünger. Gespielt wird von 10 bis 18 Uhr auf Kleinfeldern mit den roten Stage-3-Bällen.

Meldungen gehen an unter Angabe von Name, Verein, Telefonnummer und Geburtsdatum per Mail an jugend@tcbw-spellen.de oder online unter www.tvproonline.de. Auch Einsteiger-Kinder sind herzlich willkommen, in diesem Fall bitte mit kurzem Vermerk in der Anmeldung. Meldeschluss ist Montag, 4. März. Zu Gewinnen gibt es Preise, Pokale, Medaillen sowie Sachpreise im Rahmen der Tombola. Das Startgeld beträgt 15 Euro inklusive Tombola-Los.