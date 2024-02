Dinslaken. Zum dritten Mal in Folge schieden die Bezirksliga-Fußballerinnen des SuS 09 Dinslaken gegen den SV Heißen im Kreispokal aus.

Für die Fußballerinnen des SuS 09 Dinslaken ist in der zweiten Runde um den Kreispokal Endstation. Wie schon in den vergangenen beiden Jahren führte am SV Heißen kein Weg vorbei. Am Sonntag unterlag die Mannschaft von Trainer Meik Pyta dem Niederrheinligisten auf heimischem Kunstrasen mit 1:8 (0:2) und kann sich nun voll und ganz auf die bevorstehende Rückrunde der Bezirksliga konzentrieren.