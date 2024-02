Dinslaken. Für die erste Herrenmannschaft der Dinslakener Tennisgemeinschaft Blau-Weiß hat die Winterhallenrunde ein erfreuliches Ende genommen.

Für die erste Herrenmannschaft der Dinslakener Tennisgemeinschaft Blau-Weiß hat die Winterhallenrunde ein erfreuliches Ende genommen. Am letzten Spieltag der 1. Verbandsliga kam es für die Dinslakener zum großen Showdown um den Klassenerhalt. Trotz einer 2:4-Niederlage beim Netzballverein Velbert machten die DTG-Herren den Verbleib in der zweithöchsten Spielklasse perfekt, da die Konkurrenz aus Oberkassel ihr Entscheidungsspiel am Sonntag gegen den DSC Preußen ebenfalls verlor.

Viel enger und spannender hätte es wirklich nicht zugehen können. Dominik Pfeiffer, Mannschaftsführer der DTG Blau-Weiß.

„Viel enger und spannender hätte es wirklich nicht zugehen können. Uns hätte ein Unentschieden gegen Velbert gereicht, so mussten wir am nächsten Morgen aber hoffen, dass uns die Kollegen des DSC Preußen Schützenhilfe leisten“, sagte Mannschaftsführer Dominik Pfeiffer.

Joris Bodin und Moritz Borges gewannen ihre Einzel

Nachdem der an Position zwei gesetzte Niederländer Joris Bodin zunächst mit seinem 6:3, 6:3-Erfolg über Mark Joachim für die DTG-Führung gesorgt hatte, setzte sich auch Moritz Borges an vierter Stelle mit 6:2, 4:6, 10:5 im Matchtiebreak gegen Louis Kaun durch. Im Anschluss musste sich der an Position eins gesetzte Routinier Pfeiffer gegen Tom Schönenberg jedoch sang- und klanglos mit 2:6, 1:6 geschlagen geben und auch Luuk Van Randtwijk verlor seine Partie gegen Matthieu Wehner mit 2:6, 4:6, 2:10, sodass es beim Stand von 2:2 in der Gesamtwertung in die Doppel ging.

Niederlage im Matchtiebreak

Im ersten Doppel gab es für die Paarung Pfeiffer/Borges gegen Joachim/Wehner nichts zu holen. Hier mussten sich die Dinslakener mit 6:7, 2:6 geschlagen geben, sodass nun alle Hoffnungen auf dem zweiten Doppel lagen. Nachdem Bodin und sein Landsmann van Randtwijk im ersten Durchgang mit 4:6 das Nachsehen hatten, kämpfen sie sich im zweiten Satz heran, sicherten sich diesen mit 7:5, zogen im entscheidenden Matchtiebreak dann jedoch denkbar knapp mit 8:10 den Kürzeren, was schließlich den 2:4-Endstand bedeutete.

Viele enge Partien

Dass der Klassenerhalt am Sonntag durch die Schützenhilfe des DSC Preußen dann doch noch gelang, findet Mannschaftsführer Pfeiffer mehr als gerecht: „Wenn man den gesamten Verlauf der Saison betrachtet, dann ist der Klassenerhalt absolut verdient. Wir hatten viele enge Partien, in denen wir am Ende knapp den Kürzeren gezogen haben, während die Konkurrenz teilweise kampflos Punkte geschenkt bekommen hat. Daher freuen wir uns natürlich riesig, dass es am Ende gereicht hat.“

DTG-Reserve steigt in die Bezirksklasse A ab

Deutlich weniger erfolgreich verlief die Winterhallenrunde für die Zweitvertretung der DTG. Nach vier Pleiten in Serie gab es für die DTG-Reserve auch am letzten Spieltag gegen den bis dato ebenfalls noch punktlosen TK Heißen nichts zu holen. Mit 1:5 mussten sich die Dinslakener am Ende geschlagen geben und werden im nächsten Jahr nur noch in der Bezirksklasse A aufschlagen.