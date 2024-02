Dinslaken. In der 2. Hockey-Verbandsliga siegte die erste Herrenmannschaft des TV Jahn Hiesfeld deutlich und übernahm die Tabellenführung.

In der 2. Hockey-Verbandsliga siegte die erste Herrenmannschaft des TV Jahn deutlich mit 14:2 (6:2) gegen Preußen Duisburg und übernahm damit die Tabellenführung. Aufgrund großer krankheitsbedingter Personalsorgen griff Trainer Nils Schiffer noch mal zum Schläger. Die Veilchen starteten nicht gut ins Spiel und ließen einige Chancen liegen. Im ersten Viertel gelang nur ein Tor durch Linus Kahl, aber im zweiten Viertel zog das Team dann schnell deutlich auf 6:0 davon. Nach zwei Treffern der Preußen spielte das junge Hiesfelder Team kurzzeitig etwas nervös, fing sich dann aber schnell wieder und baute im zweiten Spielabschnitt die Führung kontinuierlich zum letztlich klaren Sieg aus. Das Trainer-Team Schiffer/Lohse zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis und die Mannschaft belohnte sich für gute Trainingsleistungen.

TV Jahn: Hellmann, Bruns, Schiffer (1), te Reh, Lohse (3), Krenzer (3), Paul (3), Mengler (2), Kahl (1), Husemann, Vogt (1).

Die Hockey-Damen des TV Jahn Hiesfeld überzeugten in der 1. Verbandsliga beim Tabellenführer HC RW Velbert II, verloren aber am Ende knapp mit 4:5 (3:3). Trainer David Saoudi zeigte sich sehr zufrieden mit der Leistung seines Teams: „Wir haben ein durchweg konzentriertes Spiel abgeliefert und sind auch verdient in Führung gegangen. Leider waren wir im zweiten und dritten Viertel einige Minuten unkonzentriert und zu nervös.“ Dies nutzte Velbert und konnte die Zwei-Tore-Führung der Veilchen in wenigen Minuten zu einem 5:3 drehen. Im letzten Viertel konnte Anna Wüllenweber mit ihrem zweiten Treffen nochmal auf 5:4 verkürzen. Am Ende reichte es aber nicht mehr zu einem Punktgewinn.

TV Jahn: Blum, Mook, Ricken (1), Schulz, Schollmeyer, Klohe, K. Wüllenweber (1), A. Wüllenweber (2), Schneider.

Die zweite Hiesfelder Damenmannschaft gewann gegen Verfolger TV Ratingen mit 6:1 (1:1), festigte den zweiten Tabellenplatz in der 3. Verbandsliga und wahrte die Chancen auf die Teilnahme an der Aufstiegsrunde. Nach ausgeglichener erster Halbzeit konnte sich das Team von Trainer Markus Mook gegen Ende des dritten Viertels vorentscheidend absetzen und einen am Ende klaren Sieg feiern.

TV Jahn II: Langer, Dalbram, Sammrey (2), Guthardt (1), Roll (2), Schönberger, Krisch (1).

Das U14-Mädchenteam des TV Jahn Hiesfeld von Trainerin Finja Zurawski gewann am letzten Spieltag der Oberliga in einem chaotischen Spiel gegen das Schlusslicht Moerser TV II deutlich mit 5:2. Gegen den Tabellenzweiten HTC Kupferdreh verpasste das Team einen Sieg. Die Veilchen mussten sich am Ende trotz starken Spiels und guter Torchancen mit einem 1:1 begnügen. Das Team beendet die Saison damit in der Vorrunde auf Platz drei.

TV Jahn: L. Janinhoff, Wüllenweber (3), Dieckmann (2), Bielinski, Spöler, Kill, Zurawski, E. Janinhoff, Martins (1), Wlcek, Kauer, Bühler.

Gegen Uhlenhorst Mülheim III verlor die Hiesfelder U12 in der Oberliga mit 0:2 (0:1). Nach einer schwachen ersten Halbzeit war das Team von Trainer Max Quecke im zweiten Spielabschnitt deutlich überlegen, konnte aber die zahlreichen Torchancen nicht nutzen. Auch im zweiten Spiel gegen den ETB SW Essen startete das Team schlecht. Hier gelang dann allerdings in der zweiten Halbzeit direkt nach Wiederanpfiff der Ausgleich durch Leo de Vincenti. Dann wurde das Team jedoch ausgekontert und verlor mit 1:2 (0:1). Trotz der beiden Niederlagen am letzten Spieltag beendet das Team die Saison auf dem zweiten Platz.

TV Jahn: Kühnert, Bies, Nachtigäller, Deckers, de Vincenti (1), Pasdag, Schumacher, Dase.

Außerdem spielten:

MU16, Verbandsliga: SG TV Jahn Hiesfeld/Kahlenberger HTC II – Club Raffelberg II 3:0, SG TV Jahn Hiesfeld/Kahlenberger HTC II – Moerser TV II 3:0. WU10, 2. Bezirksliga: TV Jahn Hiesfeld II – Club Raffelberg IV 0:0, TV Jahn Hiesfeld II – Oberhausener THC II 2:2. WU8, 1. Bezirksliga (4:4): TV Jahn Hiesfeld – Uhlenhorst Mülheim 7:2, TV Jahn Hiesfeld – ETB SW Essen 8:4. MU8, 1. Bezirksliga: TV Jahn Hiesfeld – Club Raffelberg 1:3, TV Jahn Hiesfeld – Kahlenberger HTC 0:0. MU8, 2. Bezirksliga: TV Jahn Hiesfeld II – ETuF Essen 0:2, TV Jahn Hiesfeld II – Kahlenberger HTC II 5:0.