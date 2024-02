Dinslaken. Drei junge Sportler erzählen von ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr beim SuS 09 Dinslaken und was es ihnen für die Zukunft bringt.

Was mache ich nach dem Abitur? Für viele Schülerinnen und Schüler ist es schwer, darauf eine Antwort zu finden, zu vielseitig sind inzwischen die Möglichkeiten. Es kann sich also immer lohnen, die Augen und Ohren offenzuhalten. „Ich arbeite schon länger ehrenamtlich beim Kinderturnen mit. Da habe ich dann letztes Jahr gehört, dass der Verein auch ein FSJ anbietet“, erinnert sich Laeticia Chudzinski im Gespräch mit unserer Redaktion. Überlegen musste die heute 19-Jährige nicht lang, etwa einen Monat nach ihrem Abitur im Sommer 2023 begann sie beim SuS 09 Dinslaken ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und hat in den ersten sechs Monaten schon einiges erlebt.