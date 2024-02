Dinslaken. Für Sven Verlinden, Trainer des SC Wacker Dinslaken, soll die Partie im Oktober bei Walsum 09 kein großes Thema mehr sein.

Das Nachholspiel gegen Lösort Meiderich Ende Januar (1:4) hat der SC Wacker Dinslaken schon einmal in den Sand gesetzt. Für den regulären Start am Sonntag zu Hause gegen Walsum 09 (15 Uhr) ist Trainer Sven Verlinden nicht viel optimistischer. „Ich bin zurzeit wirklich ,not amused‘“, sagt der Coach der Feldmärker nach einer sehr dürftigen Vorbereitung, in der entweder kaum Personal zur Verfügung stand, oder die Platzverhältnisse kein vernünftiges Training zuließen. „15, 16 Leute werde ich am Sonntag wohl haben, aber wirklich fit ist davon keiner“, meint Verlinden.

Hinspiel endet nach 21 Minuten und wird am grünen Tisch entschieden

Es bleibt demnach abzuwarten, ob sein Team gegen den Tabellenfünften über 90 Minuten dagegenhalten kann, denn diesmal sollte das Aufeinandertreffen der beiden Vereine auch so lange dauern. In der Hinrunde hatten die Wackeraner den Walsumer Platz nach 21 Minuten verlassen, weil sich ihr Mitspieler Eric Kosidowski schwer verletzt hatte. Die Punkte kassierte 09 danach am grünen Tisch ein. „Das Spiel steckt sicherlich noch in den Hinterköpfen, sollte aber eigentlich kein großes Thema mehr sein“, findet Verlinden, der auch nicht kritisieren möchte, dass sich der Gegner damals nicht auf eine Neuansetzung einließ: „Wer weiß, wie wir selbst gehandelt hätten?“