Dinslaken. Im Dinslakener Sportausschuss geben Michael Hörsgen und Ulrich Flötgen einen Lagebericht ab. Wieviel ein Neubau kosten würde.

Die arg in die Jahre gekommene Dinslakener Eissporthalle ist momentan gefragter denn je. „Wir sind mit Schulsport, Laufzeiten und den Vereinen immer bis zwei Uhr nachts voll, und das sieben Tage in der Woche“, berichtete Ulrich Flötgen vom Eishallen-Team dem Sportausschuss am Mittwochabend. Angesichts einer drohenden Energie-Krise hatte die betreibende Stadtwerke-Tochter „DinEis“ vor knapp zwei Jahren die angelaufenen Planungen für eine umfangreiche Sanierung des Baus gestoppt. Ziel ist es seitdem, so der gemeinsam mit Flötgen im Ratssaal erschienene „DinEis“-Geschäftsführer Michael Hörsgen, „den Bestand so lange wie möglich in Betrieb zu halten.“