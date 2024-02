Voerde. Am Sonntag treffen die Nachbarn aus Voerde bereits zum dritten Mal in dieser Spielzeit aufeinander. Für beide geht es dabei um viel.

Dass sich der TV Voerde als Tabellenzweiter der Fußball-Kreisliga A mit Blick auf den Aufstieg in eine sehr gute Ausgangslage manövriert haben, nimmt André Feldkamp durchaus wohlwollend zur Kenntnis. Beim TVV hat Feldkamp seine Jugend verbracht, hat später als Spieler an der Rönskenstraße selbst den Aufstieg in die Bezirksliga gefeiert. „Am Sonntag werde ich das aber für 90 Minuten vergessen“, sagt der Trainer des SV Spellen, der dann ab 15.15 Uhr mit seinem Team den favorisierten Gastgeber ärgern will.