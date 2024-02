Dinslaken. Mit Hilfe von möglichst vielen Fans will der Eishockey-Landesligist ein drittes Spiel gegen Bergkamen erzwingen. Das sagt der Trainer.

Das erste Playoff-Halbfinale der Dinslakener Kobras ging bei dem ESV Grizzly Bergkamen mit 3:7 verloren. Trotz der hohen Niederlage sah Trainer Jörg Böhme über weite Strecken der Partie eine gute Leistung seines Eishockey-Landesligisten, das soll beim Rückspiel am Freitag (20.15 Uhr) unbedingt wiederholt werden. Lediglich von der 49. bis zur 54. waren seine Schützlinge unachtsam. „Das lag an den kräftezehrenden Minuten davor, nach so einer konzentrierten und starken Leistung kann man schon mal die Kräfte verlieren. Ich freue mich jetzt, drei Rückkehrer wieder begrüßen zu können“, sagt Böhme.