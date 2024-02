Dinslaken. Die Zweitvertretung des MTV Rheinwacht Dinslaken steht in der Handball-Verbandsliga beim HC TV Rhede vor einem Duell auf Augenhöhe.

Die Zweitvertretung des MTV Rheinwacht Dinslaken steht in der Handball-Verbandsliga vor einem Duell auf Augenhöhe. Nachdem die Dinslakener am vergangenen Wochenende nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wieder ein Erfolgserlebnis feiern konnten, gastieren sie am Samstagabend (18.15 Uhr) beim Tabellensiebten HC TV Rhede.