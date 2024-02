Voerde. Fußball-Bezirksligist SV 08/29 Friedrichsfeld bekommt es am Wochenende am Tannenbusch mit dem Tabellenvierten Rheinland Hamborn zu tun.

Am vergangenen Spieltag der Fußball-Bezirksliga unterlag die SV 08/29 Friedrichsfeld beim Tabellenersten Sterkrade 06/07 mit 1:3. Trainer Almir Duric attestierte seinen Schützlingen aber eine gute Leistung und will darauf aufbauen. Jetzt wartet mit Rheinland Hamborn am Sonntag (15.30 Uhr) das nächste Schwergewicht. Der Tabellenvierte spielt als Aufsteiger eine passable Saison und überraschte bereits das eine oder andere Team.