Für die Handballer der HSG Hiesfeld/Aldenrade könnte es zurzeit kaum schlechter laufen. Seit einigen Wochen geht es für die Mannschaft von Trainer Kevin Kirchner in der Oberliga nur noch in eine Richtung - bergab. Spätestens nach der jüngsten Niederlage beim LTV Wuppertal am vergangenen Wochenende stehen die Hiesfelder in der Tabelle mächtig unter Druck, nicht zuletzt auch, weil die direkten Konkurrenten aus dem Tabellenkeller allesamt punkteten und die Hiesfelder als einziger Abstiegskandidat leer ausgingen. Am Samstagabend steht die Spielgemeinschaft nun vor ihrer ersten Stunde der Wahrheit. Um 19 Uhr empfängt die HSG die punktgleiche Turnerschaft St. Tönis und benötigt dabei dringend zwei Punkte, um eine realistische Chance auf den Klassenerhalt aufrechtzuerhalten.